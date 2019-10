Sánchez no teme perder a ERC tras el 10N si aplica la Ley de Seguridad Nacional

Moncloa tiene decidido que no jugará a hacer de funambulista si el independentismo tensa la cuerda tras la sentencia del 'procés'. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no prepara su respuesta tratando de buscar un juego de equilibrios con Esquerra Republicana (ERC) y el socialismo no teme perder el apoyo de la formación de Oriol Junqueras si toma medidas drásticas como la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o un nuevo 155.