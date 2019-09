La crisis de Ciudadanos y el miedo a la debacle electoral, tras la oferta de Rivera

Albert Rivera no ha logrado tentar al líder del PSOE con la sorpresiva propuesta de este lunes. Los socialistas han expresado su rechazo a la oferta del líder de Ciudadanos de dar su apoyo tácito en la posible segunda investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y han insistido en reclamar la "abstención técnica" de la formación. El aparente giro de guión en el tablero político, antes de que el rey Felipe VI anuncie si hay o no segundo intento de los socialistas para retener La Moncloa, no es tal. De hecho, responde a un cambio de táctica de la fuerza liberal que intenta adelantar al PP por el centro.