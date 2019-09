Rivera ofrece su abstención a Sánchez a cambio de no indultar a los presos

Pide a Pedro Sánchez, además, romper con los nacionalistas en Navarra

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este lunes que va a proponerle una reunión esta tarde al PP con el objetivo de pactar una "solución de Estado" que evite la repetición de las elecciones el 10 de noviembre. "Nosotros, Cs y PP estamos dispuestos a poner sobre la mesa una solución de estado, pero Sánchez tiene que comprometerse con España y con los ciudadanos españoles", ha dicho Rivera.

En rueda de prensa, el líder de Ciudadanos ha expuesto las condiciones que le impondría a Sánchez a cambio de favorecer su investidura, entre ellas que se comprometa a no indultar a los presos del 'procés' si son condenados y a formar una mesa para hablar de la aplicación del 155 en Cataluña si no se acata la sentencia del 'procés'.

Otras de las condiciones planteadas por Rivera para por diseñar una nueva política económica sin subidas de impuestos y "recuperar Navarra para España". "Queremos pedir al señor Sánchez un compromiso con España y con la economía española", ha dicho el lider de la formación naranja.

El líder de Ciudadanos se había negado en redondo a apoyar la presidencia del líder del PSOE en el primer intento de julio, pero el temor a una repetición electoral y los malos resultados que les auguran las encuestas ha desencadenado este cambio de tercio en las filas de la formación liberal. El 'no' a Sánchez desató una crisis interna en el partido que llevó a sonadas dimisiones como la del eurodiputado Javier Nart.

En cuanto a los populares, fuentes conocedoras habían adelantado a 'Bolsamanía' que se planteaban acercar posturas con el PSOE después de unas hipotéticas nuevas elecciones y que el partido liderado por Casado sopesaba una abstención tras esta repetición de los comicios. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en una entrevista en 'ABC' en que lo lógico sería que Sánchez ofreciera al PP una coalición o un pacto de legislatura, pero el líder de los populares le ha replicado que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, fue el que "decidió dar el portazo" porque "jamás ha querido el apoyo del Partido Popular".

"LO DE NAVARRA ES MUY FEO"

La respuesta socialista es prudente. Fuentes del partido se muestran cautas en sus valoraciones iniciales y consideran que "en la situación que estamos hay que contemplar todas las propuestas que nos permitan tener un gobierno". Quedan pocas horas y habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero la posición inicial es de "no aceptar las propuestas", señalan.

"No solo porque hay una parte de nuestro electorado que nos dice claramente que 'con Rivera No'", prosiguen las mismas fuentes. Aceptar algunas de las condiciones, por ejemplo el no aumento de impuestos, "repercutiría en algunas de nuestras propuestas sociales", elaboran desde el partido. La segunda, que hace referencia a un futuro 155, "debería estar condicionada al incumplimiento flagrante de la legalidad", puntualizan, "y lo del gobierno de Navarra es muy feo, porque sería como un cambio de cromos (un gobierno por otro) que no debería aceptarse", redondean.

"Sorprende que Rivera haya pasado de no querer reunirse con Sánchez y repetir que con sus votos no habría investidura, a hacer una propuesta de abstención con tres condiciones que son difíciles de aceptar por parte del PSOE", comenta el diputado del PSC, Raúl Moreno, a este medio.