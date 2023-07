Los resultados de las elecciones del 23 de julio en España dejan un Parlamento fragmentado y complican mucho la formación de un Gobierno. Aunque el PP ganó los comicios con 136 escaños y su líder, Alberto Núñez Feijóo, se mostró dispuesto a intentar una investidura, lo cierto es que el bloque de izquierdas, con PSOE y Sumar, tiene muchas más opciones de gobernar. Se avecinan duras negociaciones y esto podría sumir al país en la incertidumbre. Algo de lo que ya avisó JP Morgan.

En concreto, hace unos días, el analista del banco estadounidense Marco Protopapa escribió en una nota que un resultado no concluyente "podría ser el resultado menos favorable para el mercado y el crecimiento por la incertidumbre adicional que desencadenaría".

'Bloomberg' se ha encargado de recordar el aviso de JP Morgan en su en su noticia para explicar lo ocurrido en los comicios de este domingo. Y es que aunque el PP ha logrado el mayor número de escaños, 136, la suma de los populares con el partido de ultraderecha Vox, que solo ha logrado 33 asientos, da 170 diputados en total.

El PSOE de Pedro Sánchez ha logrado 122 diputados y, con un abanico más amplio de posibles socios, entre los que se encuentran Sumar y otros partidos minoritarios, podrían reunir 172 votos. "Este resultado no permite a ninguno de los dos partidos principales formar una mayoría absoluta en la Cámara de 350 diputados (176 escaños) y deja a los independentistas catalanes con un papel clave que desempeñar", resalta este medio.

De hecho, 'Bloomberg' considera que Sánchez "tiene las de ganar" y que "podría salir airoso" de una investidura si Junts per Catalunya optara por abstenerse, pero cree que "lo más probable es que España se encamine a un largo periodo de bloqueo".

Y es que recuerda que Miriam Nogueras, portavoz de Junts, dijo que su partido exigiría el regreso del exiliado Carles Puigdemont y avisó que también pediría un referéndum sobre la independencia. "No haremos a Sánchez presidente a cambio de nada", aseguró.

El escenario que se plantea ahora en España puede golpear la buena marcha económica de España, según JP Morgan. No obstante, otros analistas no opinan de la misma forma. Pantheon Economics ha sido una de las primeras firmas internacionales en analizar el resultado electoral subrayando que la división del Parlamento "no cambia nuestra opinión de que España superará al resto de los grandes (países) este año". "Prevemos que el PIB español aumente un 2,3% este año, mucho más rápido que el 1,0% que esperamos en Italia, el 0,7% que esperamos en Francia y el descenso del PIB del 0,7% que creemos que registrará Alemania", han destacado sus analistas.

De hecho, Pantheon considera que esto se logrará incluso en el caso de que se prolonguen las negociaciones para la formación de gobierno o de que la situación de no gobierno desemboque en unas nuevas elecciones. "En este último escenario, las políticas fiscales acordadas anteriormente simplemente se prolongarían, por lo que la política fiscal seguiría siendo muy acomodaticia por ahora".