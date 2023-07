Las elecciones del próximo domingo, 23 de julio, aún no se han celebrado y ya hay quien ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una repetición electoral. Y es que aunque las encuestas apuntan a un posible Gobierno formado por PP y Vox, no se puede obviar que estos partidos podrían no ponerse de acuerdo, o incluso sus resultados en las urnas pueden no ser suficientes y necesitar el apoyo de otras formaciones. El fantasma de otras elecciones ya planea sobre España, aunque los expertos apuntan que una cosa es clara: si ocurre, eso "no alteraría las perspectivas económicas para este año".

Así lo apuntan los estrategas de Pantheon Macroeconomics en su último informe sobre los próximos comicios. "Sea cual sea el rumbo las elecciones, España tendrá un mejor desempeño este año", afirman estos expertos, que creen probable que los votantes se decanten hacia la derecha el domingo, "aunque no puede descartarse una repetición de las elecciones".

¿Por qué? Pues porque los números podrían ser tan ajustados que podría ser difícil la formación de un gobierno. En concreto, recuerdan que las últimas encuestas apuntan a que el actual presidente, Pedro Sánchez, será desbancado de su cargo. El PSOE va camino de obtener el 29% de los votos, es decir, entre 104 y 106 escaños, mientras que Sumar, una alianza de 15 partidos, obtendría el 13% de los votos. "PSOE y Sumar se quedarían a 30 o 40 escaños de la mayoría parlamentaria", recuerdan desde Pantheon.

Además, si se confirman estas cifras, la izquierda quedaría por detrás del PP y de su posible socio, el partido de extrema derecha Vox. El PP obtendría el 36% de los votos, el porcentaje más alto de todos los partidos, y Vox el 13%. "Esto les deja a las puertas de la mayoría parlamentaria, aunque algunas encuestas les sitúan justo por encima de la línea del 50%", comentan los analistas de la firma británica.

De hecho, creen que la posible coalición "podría verse apuntalada por el apoyo de Coalición Canaria", siempre que supere el 3% de los votos necesarios para tener escaños parlamentarios. "Nuestro caso base es un gobierno liderado por el PP con Vox y quizás Coalición Canaria", señalan. En cualquier caso, señalan, "hay que tener en cuenta que el PP no ha confirmado que vaya a trabajar definitivamente con Vox a nivel nacional, ya que no quiere arriesgarse a asustar a los votantes indecisos enfadados por las posturas anti-cambio climático, anti-europeas y anti-catalanes de Vox antes del domingo".

En cualquier caso, recuerdan su anterior informe sobre las elecciones españolas, en el que destacaban que una victoria del bloque de la derecha haría que bajaran los impuestos y creciese el PIB, aunque no este año. Ahora inciden sobre esta idea. "Es poco probable que una victoria de PP y Vox cambie el panorama para este año, ya que la coalición tardará en formarse, y mucho menos que los partidos se pongan de acuerdo en las leyes a aprobar", comentan.

También apuntan que el PP podría gobernar en solitario, sobre todo porque "el 75% de los gobiernos españoles desde los años setenta han sido minoritarios y de un solo partido". Sin embargo, inciden en que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, "necesitaría el apoyo suficiente del resto del Congreso para convertirse en presidente del Gobierno, lo que no está garantizado".

"Se convocarán nuevas elecciones si no se logra investir a un nuevo presidente en el plazo de dos meses desde la primera votación", señalan, aunque "esto no alteraría nuestra opinión sobre las perspectivas económicas para este año". Y es que en caso de que no hubiera un nuevo Gobierno "simplemente se prorrogarían las políticas fiscales acordadas anteriormente". "Por lo tanto, la política fiscal seguiría siendo acomodaticia por ahora", apuntan los estrategas de Pantheon.

Asimismo, remarcan que el plan revisado según el cual España recibirá una cantidad mayor de fondos de recuperación de la UE -que ahora es superior a la de Italia en porcentaje del PIB, un 16%- ya se ha presentado a la Comisión Europea, mucho antes de la fecha límite del 31 de agosto. "El único retraso en el uso de estos fondos depende de la capacidad del Gobierno para cumplir las reformas y los objetivos exigidos para recibir el efectivo", afirman.

"España ha recibido alrededor del 50% de los fondos que se le prometieron en el plan original. En conjunto, veríamos una ralentización del crecimiento económico en el tercer y cuarto trimestre, tras una lectura probable del 0,5% intertrimestral en el segundo trimestre, aproximadamente la misma que en el primer trimestre", dicen. Y añaden que "un repunte del crecimiento del consumo, a medida que la inflación siga disminuyendo, se verá probablemente contrarrestado por la caída de la inversión, ya que los tipos de interés tienen que seguir subiendo. Mientras tanto, creemos que el impulso del comercio neto ya se ha desvanecido".

Aun así, indican, según sus previsiones "el PIB español aumentará un 2,3% este año, mucho más rápido que el 1,0% que esperamos en Italia, el 0,7% que esperamos de Francia y el descenso del 0,7% del PIB que creemos que registrará Alemania". "España ya no es el rezagado en lo que se refiere a la recuperación del Covid", concluyen.