Sorpresa en las elecciones de este domingo 23 de julio. Se daba por hecho que PP y Vox lograrían una mayoría suficiente para formar Gobierno, pero no ha sido así. El resultado que han dejado las urnas hace que al bloque de derechas no le den los números para desembarcar en La Moncloa. PSOE y Sumar, por sí solos, tampoco tienen apoyos suficientes, pero la izquierda podría lograr reeditar el Ejecutivo de coalición si consigue el apoyo de otros partidos minoritarios, como en la anterior legislatura. En cualquier caso, las negociaciones se esperan complicadas y no se descarta una repetición electoral.

Jarro de agua fría para Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP se ha quedado con la miel en los labios y se aleja del Palacio de la Moncloa. Aunque su partido ha sido la formación más votada en los comicios, logrando 136 diputados (+47 respecto a las pasadas elecciones), lo cierto es que tiene complicado formar Gobierno, aunque ha dicho que lo intentará y ha pedido al PSOE y al resto de partidos que no bloqueen la formación de un nuevo Ejecutivo. Si se aliase con Vox, que logra 33 escaños (-19 respecto a la pasada legislatura), no le darían los números para conseguirlo. Y tampoco en caso de que consiguiese el apoyo de Coalición Canaria o de UPN, cada uno con 1 diputado.

Para ser investido presidente Feijóo necesitaría 176 votos a favor (la mayoría absoluta en el Congreso), y con estos números sobre la mesa no sería posible, se quedaría a las puertas. Y todo por el descalabro que han sufrido Santiago Abascal y los suyos. Vox no ha logrado convencer al electorado, y ha perdido 19 escaños en la Cámara baja. Tras el resultado histórico de las anteriores elecciones, el partido de ultraderecha se desploma y se queda ahora muy lejos de esas cifras. Aunque, eso sí, sigue siendo la tercera fuerza política.

Los que sí han logrado movilizar al electorado son las fuerzas de la izquierda. El PSOE de Pedro Sánchez ha resistido los envites de la derecha y la 'jugada' de adelantar los comicios tras el descalabro del 28M le ha salido bien al socialista. Ha sabido sacar partido del temor que entre algunos electores parecía haber sembrado la posible entrada de Vox en el Gobierno, y no solo ha aguantado, sino que ha mejorado sus resultados de las pasadas elecciones. Ahora tendrá 122 diputados, 2 más.

Y Sumar, la alianza de partidos liderada por Yolanda Díaz, también ha cosechado unos resultados que hacen pensar en la posible reedición del actual Ejecutivo de coalición. El partido ha conseguido 31 escaños, y aunque PSOE y Sumar por sí solos tampoco llegan a los 176 votos necesarios, sí que podrían lograr de nuevo el apoyo de otros partidos minoritarios como ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y PNV (5) para la investidura, lo que sumaría 178 diputados.

No obstante, no será fácil, y es que se espera que los socios pongan un precio alto a su posible apoyo. Ya lo han advertido en la noche electoral, por lo que se espera, el cualquier caso, una mesa de diálogo complicada. La gobernabilidad está más en el aire que nunca, y por eso no se descarta del todo la posibilidad de una repetición electoral que, si llega a producirse, se celebraría en diciembre, mes en el que inicialmente estaban previstos los comicios generales que se han celebrado este domingo.