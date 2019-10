El mercado ve a la UE más dispuesta a negociar el Brexit por los aranceles de Trump

La "oferta final" de Boris Johnson sobre el Brexit no ha recibido demasiado rechazo en el seno de la Unión Europea (UE). Al menos, no tanto como algunos esperaban. Y la razón a la que apuntan los expertos para explicarlo, más allá de que el reloj corre en contra al quedar solo cuatro semanas para la fecha tope del 31 de octubre, no es otra que la amenaza arancelaria de Donald Trump a Europa. De hecho, el mercado ve ahora a Bruselas mucho más dispuesta a negociar que antes y alega que es consecuencia de la decisión del presidente estadounidense.