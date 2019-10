Johnson pedirá otra prórroga del Brexit si no hay acuerdo para el 19 de octubre

Así lo confirma el Gobierno británico en un documento presentado en un tribunal escocés

El Gobierno británico ha confirmado que el primer ministro, Boris Johnson, pedirá otra prórroga del Brexit a la Unión Europea si para el 19 de octubre no ha logrado cerrar un acuerdo. Lo ha hecho en un documento presentado en un tribunal escocés, en el que se reconoce el compromiso del 'premier' de remitir una carta a Bruselas para ampliar el plazo previsto para la salida de Reino Unido del club comunitario, fijada el 31 de octubre.

Lo haría, según recoge ese documento, del que se hace eco la BBC, si no logra acercar posturas con los Veintisiete antes de la cumbre de la UE que se celebrará los días 17 y 18 de octubre. Johnson ha presentado esta semana su propuesta sobre la frontera con Irlanda, en busca de un acuerdo con Bruselas que evite el Brexit duro, ya que hasta ahora el 'premier' mantenía que los británicos abandonarían la Unión Europea el 31 de octubre pasase lo que pasase.

Sin embargo, parece que ahora está dispuesto a acatar la legislación aprobada por el Parlamento británico el pasado mes de septiembre, que le obligaba a solicitar una prórroga si para mediados de este mes no había acuerdo con el club comunitario. Esta normativa, que pretendía evitar un divorcio caótico, señalaba que la prórroga era inevitable si no se daba el mencionado acuerdo o Westminster daba su permiso expreso para que la salida se produjese sin acuerdo.

La justicia escocesa analiza estos días la denuncia presentada por varios políticos contrarios al Brexit, que intentan lograr una orden judicial que asegure que Johnson se verá forzado a cumplir la ley. Y parece que lo han logrado, ya que en el documento entregado al tribunal escocés, el Gobierno británico asegura que el primer ministro ha aceptado que está obligado a enviar una carta a la UE pidiendo el aplazamiento de la fecha de divorcio. Aunque sea algo que Johnson se niega a reconocer en público. De hecho, en los últimos días ha seguido manteniendo que si no hay acuerdo Reino Unido se irá igualmente el día 31.

Quedan dos semanas por delante de intensas negociaciones, aunque de momento Bruselas no está del todo convencida con el plan. Es cierto que reconoce que es un buen primer paso, como dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que afirmó que la iniciativa contiene "avances positivos", pero también advirtió de "puntos problemáticos" que no cumplían con las expectativas y sobre los que habría que trabajar durante la negociación. El jefe negociador de la UE para el Brexit, Michel Barnier, ha asegurado por su parte en una reunión privada con diplomáticos europeos de primer nivel que el plan presentado por Johnson hace unos días no cumple las condiciones para el acuerdo, según han revelado tres funcionarios europeos.