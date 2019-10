El FTSE 100 se encamina hacia su peor semana en un año por el Brexit

Las ventas se imponen con fuerza por el miedo a cómo será la salida de la UE

El FTSE 100, el índice de referencia de la Bolsa de Londres, podría cerrar su peor semana desde octubre de 2018 por el miedo de los inversores al Brexit. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha presentado un nuevo plan alternativo al 'backstop' irlandés que Bruselas ya está valorando, todo con el objetivo de evitar un divorcio a las bravas el 31 de octubre. La operativa lleva días dejándose llevar por las dudas, y las ventas se imponen ante las negociaciones que aún quedan por venir.

A día de hoy resulta imposible predecir si habrá un Brexit duro, un acuerdo de última hora entre la Unión Europea y Reino Unido, o si Bruselas concederá una nueva prórroga a los británicos. La incertidumbre, que se ha incrementado por las dudas sobre la economía global y la nueva y temida guerra comercial entre EEUU y la UE, es tal que los inversores han optado por dar la espalda al FTSE 100, que en lo que va de semana acumula una caída de más del 4%. No obstante, recuerdan los expertos de Think Markets, aunque el índice ha bajado casi un 7% desde su máximo reciente en los 7.727 puntos (que tocó el 30 de julio), en lo que va de año acumula una subida del 5,86%.

El problema es que la situación no pinta nada bien. Esta semana, en un solo día, el selectivo se dejó 238 puntos (este jueves cae un 0,6% y cotiza en el entorno de los 7.070-7.080 puntos), lo que hace pensar que "la venta es mucho más intensa ahora por el miedo al Brexit". Y es que, dicen desde esta firma de análisis, el FTSE 100 "no vivía una caída diaria tan intensa desde agosto", cuando entre el día 2 (viernes) y el día 5 (lunes) perdió 385 puntos. "El índice aún tiene un largo camino por recorrer para probar el mínimo del Brexit, de 5.499 puntos", explica Think Markets. En concreto, tendría que caer un 29%.

"Los operadores están haciendo balance tras la gran caída de los mercados mundiales" de este miércoles y, una vez más, "estamos viendo que se van a activos de refugio, con los bonos, el oro y el yen subiendo", dicen desde IG. Al FTSE 100 no hay que perderle de vista, ya que aún quedan dos días de negociación y los expertos creen que la sangría podría continuar.

Antes, señalan los expertos de Think Markets, "los inversores confiaban en que la debilidad de la libra esterlina provocaría un repunte del índice" porque solía haber una correlación negativa entre la libra esterlina y el índice londinense. Sin embargo, "esa tendencia de correlación ha cambiado de dirección, lo que significa que la debilidad de la libra esterlina ya no empuja al FTSE 100".