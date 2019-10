Johnson congela el proyecto de ley del Brexit tras la votación del Parlamento

El Gobierno británico no aceptará ningún cambio que comprometa la "integridad" del acuerdo

El Gobierno británico que lidera Boris Johnson ha congelado la tramitación del acuerdo del Brexit alcanzado con la Unión Europea tras el rechazo del Parlamento a tramitarlo por la vía de urgencia.

Así lo ha asegurado el primer ministro británico tras la votación. Johnson ha congelado la tramitación hasta que la Unión Europea decida si establece una extensión del plazo de salida del bloque más allá del 31 de octubre. Aunque el premier no ha hablado sobre la convocatoria de elecciones, una medida que también se había rumoreado si perdía la votación.

Aunque lo cierto es que necesita dos tercios de los votos de los diputados del Parlamento para convocar elecciones anticipadas. Y cabe recordar que los laboristas han rechazado repetidamente los intentos de Johnson de celebrar comicios antes de tiempo, argumentando que primero hay que acordar una prórroga con la Unión Europea.

Este sábado, tras aprobar el Parlamento la enmienda que le obligaba a presentar el proyecto de ley del Brexit completo antes de votar el acuerdo, Johnson mandó una carta a Bruselas en la que solicitaba la prórroga, pero también pedía a los socios europeos que no la concediesen.

Al respecto han hablado este martes el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y también el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Tusk ha asegurado que la respuesta de la UE a la petición de aplazar de nuevo la salida de Reino Unido dependerá de lo que el Parlamento británico "decida o no decida" sobre el acuerdo negociado para el Brexit, al tiempo que ha pedido estudiar tal solicitud "con toda la seriedad".

Por su parte, Juncker ha lamentado la "pérdida de tiempo y pérdida de energía" que, a su juicio, ha supuesto el largo proceso de negociación del Brexit para el proyecto europeo, al tiempo que ha recalcado el "trabajo incansable" de Bruselas para negociar un buen acuerdo que permitiera la salida de Reino Unido. De hecho, ha insistido que el bloque comunitario ha hecho todo lo que estaba en su mano para evitar un divorcio a las bravas. También ha recordado que el Parlamento Europeo, que tiene derecho de veto sobre el acuerdo Brexit, solo podrá ratificarlo después de que lo haga Westminster.

ENMIENDA PARA EXTENDER LA TRANSICIÓN

Aunque, de momento, la advertencia del Gobierno británico parecen no haber calado entre los legisladores de la Cámara de los Comunes. Y es que, como informa Bloomberg, el ex diputado conservador Nick Boles, que ahora es independiente, ha propuesto una enmienda que obligaría a Johnson a buscar una extensión del período de transición del Brexit hasta diciembre de 2022 si no ha llegado a un acuerdo comercial con la Unión Europea antes de la fecha límite, fijada a finales del próximo año. La enmienda refleja el malestar que hay entre los diputados, molestos porque creen que la legislación impulsada por el gobierno crea un nuevo problema para diciembre de 2020.