La Unión Europea y Reino Unido alcanzan un acuerdo para el Brexit

En su tuit, Juncker ha explicado que "el acuerdo es justo y balanceado para Reino Unido y la Unión Europea (UE)" y es una "muestra de nuestro compromiso a encontrar soluciones". Remata el apunte con una petición a los líderes comunitarios para que den su apoyo al texto en la reunión del Consejo Europeo de las próximas horas.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9