En los últimos meses son muchos los que se han decidido a renovar su vehículo o estrenar uno gracias al Plan Moves del Gobierno. Las ayudas para la adquisición de un modelo 'cero emisiones' animó a los compradores que ahora tienen que declarar las cuantías en la Declaración de la Renta. El susto puede venir cuando vean que a algunos les tocará pagar unos 1.200 euros.

Es la cifra que les tocará desembolsar a los compradores de turismos eléctricos o con etiqueta 'cero' que tengan un sueldo neto medio de 21.161 euros anuales y hayan recibido las ayudas del Plan Renove o Plan Moves, según Unoauto a partir de cálculos efectuados por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Y es que los incentivos constituyen una ganancia patrimonial que debe incluirse en la base imponible general del IRPF y tributarán en función de los ingresos y de la situación personal y familiar de cada contribuyente, mientras que los descuentos realizados directamente por el fabricante, concesionario o punto de venta del vehículo en cuestión no tributan por este impuesto.

Los compradores que no las declaren se exponen a tener que presentar una declaración complementaria, que en caso de no realizarla llevaría a la Administración a liquidar el importe correspondiente con intereses de demora e imponer una sanción por una infracción tributaria de hasta el 50%, que podría reducirse por conformidad con la liquidación (30%) y por el pago de la sanción en plazo y sin recurso (el 25% de la sanción reducida por conformidad), es decir el 26,25% de la cuota no ingresada.

Por ello, los compradores de turismos que se hayan beneficiado de alguna ayuda pública tendrán que prestar especial atención a la hora de presentar la Declaración de la Renta, pues habrá que declarar la cuantía que hayan recibido durante el pasado año, en el que estuvieron vigentes los Planes Renove y Moves.

Los cálculos de Sumauto recogen que los compradores de vehículos 'eco' recibieron 1.000 euros en ayudas, o 1.500 en caso de achatarramiento de un vehículo de más de 20 años, y que su factura fiscal se encarecerá en unos 300 euros en el caso de percibir un sueldo medio. Por su parte, los compradores de vehículos con etiqueta 'C', que recibieron hasta 800 euros, tendrán que pagar unos 240 euros más en el IRPF.

Mientras, los compradores de turismos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible que tengan un sueldo medio de 21.161 euros anuales y hayan recibido las ayudas del Plan Moves pagarán también 1.200 euros en su próxima declaración. Lo harán tras haber percibido una ayuda de 4.000 euros, que se eleva a 5.500 euros en el caso de se produzca el achatarramiento de un coche y que eleva la factura fiscal a los 1.650 euros.

MÁS PLAN MOVES

A diferencia del Plan Renove, el Moves sí tuvo el éxito esperado en muchas CCAA. Aunque inicialmente contaba con 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible, rápidamente fue ampliado en otros 20 millones más para aquellas comunidades que agotaron sus fondos en apenas unas semanas. Para optar a las ayudas de hasta 5.500 euros, más los 1.000 euros adicionales que aportan los fabricante, el modelo del turismo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para coches de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o entidad sin ánimo de lucro.

Ahora, acaba de ponerse en marcha el nuevo Plan Moves III de ayudas al despliegue del vehículo eléctrico, que subvencionará la compra con hasta 7.000 euros. Está dotado con un presupuesto de 400 millones de euros, ampliable a los 800 millones de euros en caso de que haya demanda suficiente.