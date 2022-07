Dice el analista de Oanda, Jeffrey Halley, que las bolsas despiden hoy otra semana "desordenada". Y es que esa es la sensación que domina a lo la largo de todo este mes de julio. Son tantas las cosas que están pasando en los mercados, tan rápido y tan sorprendentes y, sobre todo, tan importantes, que los inversores van afrontando lo que viene como pueden.

Esta semana ha estado marcada por tres acontecimientos clave: la reunión del Banco Central Europeo (BCE) -que subió los tipos un 0,50%, poniendo fin a más de una década de tipos de interés negativos-, la decisión de Rusia sobre el flujo de gas por el Nord Stream 1 -que se ha restablecido al 40% de la capacidad, niveles similares a los anteriores antes del corte del suministro por trabajos de mantenimiento-, y la crisis política en Italia -que finalmente se salda con la convocatoria de elecciones para el próximo 25 de septiembre.

Todo esto ha estado 'aderezado' por multitud de resultados empresariales muy relevantes, junto con los datos macro. Este viernes, los inversores están pendientes del hundimiento de Snap tras las cifras de anoche (-25%) y de los PMI servicios y manufactureros, sin olvidar por supuesto las cuentas que Twitter presentará más tarde. En España, atentos al estreno en bolsa de Opdenergy.

Por lo tanto, la semana termina también por todo lo alto después de unos días que han sido frenéticos y que vienen después de unas semanas que también ha sido tremendas. Atrás queda la crisis política en Reino Unido, el impuesto a la banca anunciado por el Gobierno -por cierto, durísimas las críticas de ayer de María Dolores Dancausa a la medida. Hoy se reúnen los bancos con el Ejecutivo para hablar del tema-, la paridad del euro/dólar... Sin ningún duda, el verano está siendo movidísimo y sí, también "desordenado" y muy caótico en las bolsas.

Hoy los futuros anticipan una apertura plana en Europa tras el cierre positivo de ayer en Wall Street. En Asia, la sesión se ha saldado con saldo mixto y movimientos moderados.

Y LA SEMANA QUE VIENE, TRACA FINAL

Por si todo esto fuera poco, julio va a terminar con una traca final absolutamente tremenda. La próxima semana se publicarán los resultados empresariales de las empresas más relevantes de nuestro país (el jueves y el viernes van a ser días especialmente intensos en este sentido). Pero, sin duda, la gran cita llegará el miércoles, 27 de julio, con la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed). Si con el BCE la gran pregunta era si habría subida de 25 o 50 puntos básicos, con la Fed la cuestión es si la habrá de 75 o 100 puntos básicos.

"Parece probable que éste sea el momento decisivo para los mercados en lo que ha sido un mes tumultuoso. No sé si el 0,75% o el 1,0%, aunque mi instinto me dice que el 0,75%. La declaración será crucial y, dependiendo de cómo se desarrolle, podría detener lo que considero un rally del mercado bajista. La inflación sigue y seguirá siendo obstinadamente alta, el riesgo geopolítico abunda, el crecimiento se está desacelerando en todo el mundo y los riesgos de recesión están aumentando. No veo que ese sea un entorno productivo para la renta variable, y eso antes de que el resto de las grandes empresas tecnológicas presenten sus resultados trimestrales", afirma tajante Halley.

OTROS MERCADOS

El euro se cambia a 1,0182 dólares (-0,44%). El petróleo sube un 1%. El Brent se sitúa en 104,93 dólares y el West Texas cotiza a 97,31 dólares.

El oro vuelve por encima de los 1.700 dólares (-0,02%, 1.712 dólares). La plata se deja un 0,32%, hasta los 18,66 dólares.

El bitcoin está plano, en los 23.058 dólares, y el ethereum avanza un 0,95%, en los 1.580 dólares.

La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 2,899%.