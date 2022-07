Opdenergy ha anunciado que saldrá a bolsa este viernes y que el precio de suscripción será de 4,75 euros por acción. En el caso de los empleados de la entidad, el precio de la oferta se situará en 4,275 euros por acción, según ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con esta operación la compañía espera captar unos fondos brutos de aproximadamente 200 millones de euros. Como resultado, el capital social de Opdenergy ascenderá, tras la oferta, a 2.960.669,48 euros, dividido en 148.033.474 acciones ordinarias de la compañía.

La compañía y los accionistas vendedores, esto es, Aldrovi, Marearoja Internacional y Jalasa Ingeniería han suscrito un contrato de aseguramiento y colocación con Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC, Société Générale, JB Capital Markets, Sociedad de Valores, Banco Cooperativo Español, GVC Gaesco Valores, Sociedad de Valores, Banca March y Renta 4 Banco.

"Opdenergy ha asumido compromisos de no transmisión (lock-up) en relación con la titularidad de acciones de la compañía por un período de 180 días a partir de la fecha de admisión. Además, los empleados que suscriban nuevas acciones bajo el Sub-Tramo para Empleados y determinados miembros de la Alta Dirección (incluido el consejero delegado de la compañía) también estarán sujetos a compromisos de no transmisión por un período de 365 días a partir de la fecha de admisión. Los compromisos antes mencionados están sujetos a ciertas excepciones establecidas en la sección “Plan of Distribution – Lock-up” del folleto", han indicado.

El número de acciones objeto de la oferta podrá incrementarse hasta en 4.211.147 acciones ordinarias de la compañía (equivalentes al 10% del número de nuevas acciones ordinarias de la oferta), mediante el ejercicio por parte de Banco Santander, en su condición de Agente de Estabilización, actuando en nombre de las entidades aseguradoras, de una opción de compra otorgada por los accionistas vendedores a las entidades coordinadoras globales para la compra de un número máximo de dichas acciones ordinarias de la compañía (la “Opción de Sobreasignación” (Over-allotment option).

Global Portfolio Investments (inversor ancla) ha cumplido con su compromiso de comprar o suscribir al precio de la oferta un número de acciones nuevas que representen el 6% del capital social de la compañía después de la oferta. Por lo tanto, tras la ejecución de la oferta, los accionistas vendedores serán titulares, en conjunto, de un 71,6% del capital social de Opdenergy (o del 68,7% si se ejercita la Opción de Sobreasignación en su totalidad), el inversor ancla será titular del 6% del capital social de Opdenergy, y el capital circulante (free float) representará el 22,4% del capital social de Opdenergy (o el 25,3% si se ejercita la Opción de Sobreasignación en su totalidad).