La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha sido este jueves tajante en las respuestas a las múltiples preguntas que ha recibido por parte de los periodistas sobre el impuesto a la banca anunciado por el Gobierno, en el marco de la rueda de prensa para presentar los resultados semestrales de la entidad.

Dancausa ha empezado manifestando su "orgullo" por anunciar un incremento del beneficio del 11% en el primer semestre "en un entorno en el que, de nuevo, cobra fuerza la idea de la maldad intrínseca de los bancos". En este sentido, ha lamentado que se quiera culpar a la banca de la situación actual de la economía y ha catalogado de "absolutamente injusto" el impuesto a las entidades financieras anunciado por el Gobierno la pasada semana con el que se pretenden recaudar hasta 3.000 millones de euros en dos años (1.500 millones cada año).

"¿Por qué la banca es la elegida? No he oído ningún argumento sensato que justifique la maldad intrínseca que se le quiere atribuir a un sector tan importante como es el financiero. Está claro que con los tipos de interés más altos se va a cobrar más, pero también se paga más", ha afirmado María Dolores Dancausa.

Esta sensación de incertidumbre produce que muchos inversores vayan a dar la espalda a nuestro país

La consejero delegada de Bankinter ha reconocido que carecen de detalles sobre la aplicación de esta medida y que esperan conocer algunos en la reunión que los bancos mantendrán este viernes con el Gobierno. En este sentido, ha señalado que habrá que ver si es legal. "Si tenemos resquicios para no hacerlo porque jurídicamente nos asiste el derecho, lo pelearemos. Esta es la posición de Bankinter, pero hay que esperar", ha avisado.

La máxima responsable del banco se ha referido también a la "incertidumbre innecesaria" que ha generado esta decisión, que se ha producido "sin previo aviso, sin el menor debate ni la menor reflexión". Así, ha advertido de que esta sensación de incertidumbre produce que muchos inversores vayan a dar la espalda a nuestro país. "La incertidumbre genera muchísimo daño y es un fenómeno muy lento y laborioso de revertir. Yo pediría mucha prudencia a quienes toman este tipo de decisiones", ha comentado.

Sobre las justificaciones para implantar este impuesto, como que los bancos van a ganar más por las subidas de tipos o que deben devolver lo que recibieron con el rescate bancario, las considera "burdas". "No tiene justificación económica alguna el impuesto a un sector que contribuye de forma importantísima al desarrollo del país. (...) No solo vende mucho lo de dar su merecido a los ricos y a la banca, sino que cada vez vende más la generación de odio entre los ciudadanos", ha sentenciado. Sobre las declaraciones de Podemos, que ha pedido prisión para los directivos de bancos y eléctricas que trasladen al cliente el nuevo impuesto, ha preferido no manifestarse y ha dicho que "son una provocación y no vale la pena contestar".

En cuanto a si este impuesto afectará al objetivo del banco de obtener un beneficio de 550 millones en 2023, María Dolores Dancausa ha explicado que, hasta que no se detalle la argumentación técnica del mismo, no pueden conocer cómo les va a afectar y que, por tanto, no renuncian a esos 550 millones. "Cuando sepamos cómo impacta a Bankinter, tendremos que hacer nuestras cuentas de nuevo", ha indicado. Asimismo, ha dicho que la medida no debería afectar a la remuneración de los depósitos.

"MUCHOS RETOS EN EL HORIZONTE"

La consejera delegada de Bankinter se ha referido a los múltiples retos que deberán afrontar en los próximos meses. "Hay muchos restos en el horizonte para el segundo semestre", ha advertido, enumerando los principales problemas, como son la inflación, el impacto de las medidas para atajarla, el conflicto de Ucrania, el déficit y la deuda "incrementándose vertiginosamente"... Dancausa ha reconocido que la lista de problemas a afrontar es larga, pero que son optimistas y que el banco "está preparado" para enfrentar la situación.

Bankinter ha anunciado este jueves que su beneficio neto aumentó un 10,8% en los primeros seis meses del año, hasta 271 millones de euros. El resultado antes de impuestos de la actividad bancaria alcanzó los 373,9 millones de euros, lo que en términos comparables supone un 30% más que el año anterior.