Continúa la volatilidad en el mercado de las criptomonedas. Tan pronto como subió, el bitcoin (BTC) ha vuelto a bajar un notable 2% hasta situarse de nuevo por debajo de los 24.000 dólares. El ethereum (ETH), por su parte, cae menos (-0,7%), pero se aleja de los 1.700 dólares (1.650 dólares).

Las últimas sesiones han estado marcadas por la volatilidad. La criptomoneda reina no termina de definir un rumbo tras los últimos acontecimientos. Las actas de la reunión de febrero de la Reserva Federal (Fed) fueron tibias, el paro semanal ha vuelto a demostrar la fortaleza del mercado laboral estadounidense y el PIB de la primera economía del mundo se ha revisado a la baja. Los expertos señalan que hay suficientes motivos para que la Fed endurezca su postura y, sin embargo, el bitcoin sigue mostrando una “notable resistencia”.

“No es el único en hacerlo, estamos viendo algo similar en los mercados de renta variable, aunque en menor medida. Es evidente que los mercados de criptomonedas están volviendo a confiar en que los días más oscuros han quedado atrás. Si el flujo de noticias se mantiene, podría ser el caso, y una ruptura de los 24.500-25.500 dólares podría alimentar aún más esa creencia”, señala Craig Erlam, analista sénior de mercados de Oanda.

Para este analista, este nivel es “realmente crucial” para el bitcoin, ya que una ruptura del mismo “podría generar mucho más entusiasmo”. “Y todos hemos visto lo que ocurre cuando existe entusiasmo y euforia en las criptomonedas. El precio puede dispararse independientemente de los fundamentos o del sentimiento general”, agrega Erlam, al tiempo que indica que “la recuperación del 50% en lo que va de año sugiere que algo puede estar ocurriendo”.

Con sus diferencias, la mayoría de los expertos coincide en que hay un mayor apetito por el riesgo en el mercado y que lo peor del mercado bajista ha quedado atrás. “La gente siente que lo peor puede haber pasado en términos de malas noticias que tuvimos en el sector de las criptomonedas el año pasado, y es por eso que el bitcoin es más resistente”, subraya Bradley Duke, co-CEO de ETC Group, en ‘CoinDesk’.

Otros, en cambio, opinan que el repunte del mercado no es sostenible y que no tardaremos en ver una caída tanto en los mercados de renta variable como en el de las criptomonedas. Según Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, la revisión a la baja del PIB estadounidense podría haber sido “alentadora” para “aliviar la inflación y suavizar la mano de la Fed”… pero no ha sido el caso. “El índice de precios del PIB mostró que la inflación en el cuarto trimestre disminuyó, pero mucho menos de lo esperado, como reflejo perfecto de los datos del IPC y el IPP publicados la semana pasada”, explica.

Para esta experta, el “cóctel” de un “crecimiento más lento de lo previsto y una inflación más alta de lo esperado” es “el peor resultado posible”. “Todas las empresas del S&P500 han presentado ya sus resultados y los beneficios cayeron un 1% en el último trimestre. A primera vista, no es una buena cifra, pero estos beneficios se comparan con las cifras de éxito de la época posterior a la pandemia y, a pesar de la caída, siguen siendo elevados”, apunta.

La cuestión es, indica Ozkardeskaya, “hasta dónde caerán”. “Dependerá de varios factores, entre ellos la agresividad con la que la Reserva Federal continúe endureciendo su política. La agresividad de la Reserva Federal dependerá de la rigidez de la inflación”, añade. Asimismo, señala que queda un dato importante para finalizar la semana: la inflación PCE estadounidense, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.

“A la vista de los datos anteriores, sabemos que la inflación se ha moderado, pero no tanto como se esperaba. Si no hay una gran sorpresa, no debería haber una reacción sangrante del mercado a un índice PCE ligeramente superior al esperado”, agrega.

En la esfera de las criptomonedas, la SEC continúa con su ofensiva regulatoria y ha presentado una objeción formal a la adquisición de Voyager por parte de Binance US, filial estadounidense del mayor ‘exchange’ del mundo. Por su parte, Sam Bankman-Fried podría enfrentarse a más cargos penales tras presuntamente esconder y no declarar algunas donaciones a políticos.

En el resto del mercado, caídas generalizadas en los principales ‘tokens’. Ripple (XRP), cardano (ADA), polygon (MATIC), solana (SOL) y polkadot (DOT) caen entre un 2% y un 4%.