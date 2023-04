“El Tribunal concluye que la suspensión está justificada porque el Gobierno ha demostrado "un caso sustancial sobre el fondo" y un daño irreparable en ausencia de una suspensión”, ha explicado la magistrada en un documento judicial publicado el pasado 31 de marzo.

Con todo, Rearden ha señalado que es urgente llegar a una conclusión pronto, ya que cualquier retraso podría costar hasta 10 millones mensuales a la compañía y a los acreedores, y se ha comprometido a agilizar la vista del caso. Así, la magistrada ha fijado un plazo rápido para resolver el asunto Voyager, con el gobierno pidiendo que envíe su escrito antes del 7 de abril y una respuesta a Voyager prevista para el 18 de abril.

Cabe recordar que el juez Michael Wiles desestimó el recurso presentado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y dio luz verde a la operación. Según Wiles, los argumentos esgrimidos por el Departamento de Justicia “exageran y en algunos lugares caracterizan erróneamente lo que yo que he hecho y las autoridades en las que me he basado, y en otros casos se basan en la hipérbole o en falacias del hombre de paja”.

Con todo, Rearden ha subrayado que los argumentos del Gobierno “no han sido refutados en absoluto” por Voyager y sus acreedores, “ninguno de los cuales ha proporcionado ninguna autoridad para la proposición de que un tribunal de quiebras puede liberar la responsabilidad penal”.

Más del 97% de los 61.300 titulares de cuentas de Voyager están a favor del plan de reestructuración, según una encuesta publicada en una presentación judicial del 28 de febrero. Se espera que el plan presentado por Binance y Voyager permita recuperar algo más del 70% de lo que se debe a los clientes del quebrado criptoprestamita.

3/ The Committee is still analyzing the situation and awaiting the district court's forthcoming written opinion. We will continue to aggressively oppose the Government’s efforts and will provide further updates as they become available.