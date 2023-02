La apuesta de MicroStrategy por el bitcoin (BTC) no muestra signos de debilidad, a pesar de las pérdidas multimillonarias registradas en 2022. La compañía fundada y presidida por Michael Saylor ha señalado en su presentación de resultados del cuarto trimestre que no piensan parar de seguir comprando bitcoin aunque hayan perdido más de 1.000 millones en el último año.

“Me complace informar de que este trimestre hemos vuelto a aumentar nuestras tenencias de bitcoins hasta un total de 132.500 bitcoins. Nuestra estrategia corporativa y convicción en adquirir, mantener y hacer crecer nuestra posición en bitcoin a largo plazo se mantiene sin cambios. Y aunque nos encontramos con vientos en contra macroeconómicos y de divisas en 2022, seguimos cambiando hacia ingresos recurrentes de mayor calidad a medida que crecemos y escalamos nuestro negocio en la nube”, ha señalado Andrew Kang, director financiero de la firma de Tysons Corner (Virginia).

Según las cuentas de la compañía, MicroStrategy registró pérdidas por valor de 1.300 millones de dólares en 2022 como resultado de la caída sin precedentes de la criptomoneda reina en el mercado bajista. Los 132.500 BTC que posee la compañía están valorados en 1.840 millones de dólares y el informe financiero muestran pérdidas por deterioro de 2.153 millones de dólares y un valor contable medio por bitcoin de unos 13.887 dólares. Asimismo, las pérdidas por deterioro de MicroStrategy en bitcoins fueron de 197,6 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2022, frente a los 146,6 millones del cuarto trimestre de 2021.

A 31 de diciembre de 2022, la base de coste original y el valor de mercado de los bitcoins de MicroStrategy eran de 3.993 millones de dólares y 2.194 millones de dólares, respectivamente. Por tanto, supone un coste medio por bitcoin de aproximadamente 30.137 dólares y un precio de mercado por bitcoin de 16.556,32 dólares, respectivamente.

Pese a estos datos, la compañía se mantiene firme en su convicción de que bitcoin es una apuesta segura. “El único refugio seguro real para un inversor institucional es el bitcoin. El bitcoin es la única mercancía digital universalmente reconocida, por lo que, si eres un inversor, el bitcoin es tu refugio seguro en este sentido”, ha indicado Kang.

Saylor, por su parte, ha afirmado que, desde que MicroStrategy anunció por primera vez que estaba comprando bitcoin en agosto de 2020, la compañía “ha podido superar el rendimiento del bitcoin como índice” durante ese tiempo y que la compañía ha tenido mejores resultados que muchas de las grandes tecnológicas.

Con todo, MicroStrategy vendió por primera vez una parte de sus tenencias de bitcoin a finales del año pasado. Kang ha señalado que los 704 bitcoins que vendieron se utilizaron para gestionar una pérdida fiscal de alrededor de 34 millones de dólares y ha recalcado que, incluso con la venta, la compañía “aumentó sus tenencias netas en 2500 bitcoins durante el trimestre”.

Durante la presentación de resultados del tercer trimestre, Saylor apuntó que no tenían intención de vender ningún bitcoin ya que “buscamos adquirir y mantener BTC a largo plazo”. “Actualmente no tenemos previsto realizar ventas de bitcoin. Tenemos un horizonte temporal a largo plazo y el negocio principal no se ve afectado por las fluctuaciones del precio de BTC a corto plazo”, sentenció.

Las cuentas de la empresa tampoco son muy halagüeñas. Los ingresos han caído en el cuarto trimestre hasta los 132,554 millones de dólares frente a los 134,515 millones conseguidos entre octubre y diciembre de 2021 y la caída en todo 2022 es más abultada: de 510,762 millones pasan a ingresar 499 millones de dólares. Asimismo, las pérdidas netas prácticamente se triplican para el cuarto trimestre (249,669 millones de dólares) y para todo el año 2022 (1.469 millones de dólares). Tras conocerse estas cifras, la acción se ha desplomado.