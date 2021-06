India ha aclarado su postura sobre las criptomonedas, un hecho que ha provocado fuertes subidas en el mercado, del 15% en el ethereum o el ripple, y ha llevado a las criptodivisas a su mejor día de la última semana. El Banco de la Reserva de la India (RBI por sus siglas en inglés) ha emitido un aviso oficial en relación con el hecho de que los bancos locales supuestamente están advirtiendo a los clientes contra el uso de estos activos, haciendo referencia a la circular anulada del RBI de hace tres años.

"Tales referencias a la circular mencionada por parte de los bancos/entidades reguladas no están en orden, ya que esta circular fue anulada por el Honorable Tribunal Supremo el 4 de marzo de 2020 en el asunto de Writ Petition", dice el aviso, enfatizando que la circular ya no es válida y no puede ser citada.

Sin embargo, los bancos y otras instituciones financieras reguladas pueden seguir llevando a cabo procesos de diligencia debida con los clientes en relación con las normas de lucha contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002, ha señalado el RBI.

La declaración del RBI se produce en respuesta a los informes de los medios de comunicación que afirman que algunos de los bancos más grandes de la India, como el Banco HDFC y el Banco Estatal de la India, han advertido a sus clientes contra el comercio de monedas digitales. Algunos usuarios afirmaron que el HDFC Bank citó la orden del RBI de 2018 que prohibía el comercio de criptomonedas en el país. La prohibición fue anulada oficialmente en marzo de 2020 por el Tribunal Supremo de la India.

La noticia en un soplo de aire fresco en medio de la incertidumbre reinante sobre el estatus legal de las 'criptos' en la India. A principios de este año, fuentes anónimas afirmaron que el gobierno estaba planeando una prohibición general de estos activos.