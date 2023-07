Cuando Larry Fink habla, el mercado escucha… ¿también lo hará con las criptomonedas? El presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, ha asegurado que las 'criptos', especialmente el bitcoin (BTC), podría revolucionar el mundo financiero, razón por la que han decidido lanzar un fondo cotizado (ETF, por sus siglas en inglés) de bitcoin al contado.

"Creemos que si podemos crear más tokenización de activos y valores, que es lo que es bitcoin, podríamos revolucionar las finanzas", ha asegurado Fink en una entrevista concedida a 'Fox Business'. Cabe señalar que, si bien BlackRock ha adoptado tradicionalmente una postura ambigua respecto de las criptomonedas, su CEO sí se llegó a mostrar bastante escéptico con el futuro de los activos digitales.

Sin embargo, eso parece haber cambiado. "Seamos claros, bitcoin es un activo internacional, no se basa en ninguna moneda y por lo que puede representar un activo que la gente puede jugar como una alternativa", sentenció Fink.

De igual modo, el consejero delegado de BlackRock aseguró que el bitcoin podría ser un interesante refugio contra la inflación. Para Fink, el bitcoin tiene la oportunidad de reemplazar al oro como una "cobertura contra los problemas onerosos de cualquier país o la devaluación de su moneda sea cual sea el país en el que se encuentre", precisamente por ese carácter internacional.

Por otro lado, sobre el rechazo inicial de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a los ETF propuestos por BlackRock, Fidelity y otros actores institucionales, el líder de la mayor gestora del mundo se mostró ligeramente optimista. "Esperamos que, como en el pasado, podamos trabajar con nuestros reguladores y conseguir que la presentación sea aprobada algún día… aunque no tengo ni idea de cuál será ese día, pero veremos cómo se desarrolla todo", explicó.

Desde que la SEC denegase la primera solicitud de BlackRock, Fidelity y otros actores institucionales, el bitcoin ha conseguido mantenerse cotizando en el rango comprendido entre los 30.000 y 31.000 dólares en el que se viene moviendo. Los comentarios de Fink tampoco parecen haber impulsado los precios de la criptomoneda reina ni al alza, ni a la baja.

Según la Comisión, este rechazo preliminar se debe a que las presentaciones iniciales fueron poco "claras" e "incompletas", aunque muchos expertos creen que BlackRock podría poner fin a más de una década de negativas del regulador y conseguir sacar al mercado este ETF de bitcoin al contado. Recientemente, el cofundador de Gemini, Cameron WInklevoss, criticó duramente la postura del regulador sobre este tipo de productos, asegurando que las negativas a aprobar un ETF de bitcoin al contado han hecho que proliferen los "activos tóxicos" en el mercado.

No obstante, hay cierto optimismo entre los inversores de que la SEC dé su brazo a torcer frente a BlackRock. Los expertos de Bernstein señalan que la negativa de la SEC a Grayscale para convertir su buque insignia, el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), en un ETF de bitcoin al contado, puede acabar pasándole factura al regulador si el tribunal de apelación da la razón a la filial de Digital Currency Group.

"El tribunal no se mostró convencido de que el precio de los futuros no se derive del precio al contado y, por tanto, permitir un ETF basado en futuros y no permitir el precio al contado suena como una píldora difícil de tragar para los tribunales", destacan estos expertos.

Por su parte, desde Morningstar creen que, aunque aparentemente no haya "ninguna razón para creer que la SEC cambie de opinión", algo tiene que haber para que Fink y BlackRock parezcan estar tan confiados. "BlackRock tiene que saber algo que nosotros no sabemos. Hay un riesgo de reputación que viene con la presentación. Sientes que no lo harían si no hubiera una razón", sentencian.