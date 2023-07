Estos expertos señalan que, tras un mercado bajista de al menos un año, el bitcoin comenzará a dispararse si alcanza un máximo anual una vez pasado este plazo temporal. Según Matrixport, esto se produjo a finales del mes pasado, cuando la escalada alcista impulsada por BlackRock situó al bitcoin en los 31.000 dólares.

"El 22 de junio de 2023, bitcoin hizo un nuevo máximo de un año, marcando la primera vez en un año. Esta señal ha indicado históricamente el final de los mercados bajistas y el comienzo de nuevos mercados alcistas de criptomonedas", señala Markus Thielen, jefe de investigación y estrategia de Matrixport. Thielen destaca que las señales anteriores se produjeron en agosto de 2012, diciembre de 2015, mayo de 2019 y agosto de 2020, y los precios repuntaron en los años siguientes.

Este experto cree que, "si la historia sirve de guía", los precios del bitcoin podrían subir un 123% en doce meses y un 310% en dieciocho meses, basándose en el rendimiento medio de los precios de los últimos mercados alcistas. "Eso elevaría los precios a 65.539 dólares en doce meses y a 125.731 dólares en dieciocho meses", ha concretado.

Cabe señalar que Thielen ignoró el mercado alcista de 2013, donde se produjo una "desproporcionada" subida del 5.285% por parte del bitcoin.

Por otro lado, los expertos de Matrixport señalan que el bitcoin esta dibujando ya su habitual "escalada estacional" de julio, un mes históricamente muy bueno para la criptomoneda reina.

👇 4) July is also a strong month with average returns of +22%. The last six years saw returns of +0.6%, +70%, +11%, +53%, -29%, and +5% for July. A bit all over the place, but with 5 out of 6 being up, the July stats are looking good too. pic.twitter.com/mLVthoeeZs