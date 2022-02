Al igual que el resto de las plazas financieras, el mercado de las criptomonedas ha visto a los inversores extremar la cautela, a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos alrededor de las tensiones en la frontera con Ucrania. El bitcoin y las 'altcoins' han sido testigos de una bajada de la volatilidad y se mueven en una estrecha horquilla de precios, mientras tratan de aguantar las posiciones logradas los últimos días.

La reina de los criptoactivos sigue encarada a la resistencia de los 45.000 dólares, pero por ahora no es capaz de superar los 44.500, donde ha dejado máximos en las dos últimas jornadas. En líneas generales, los activos digitales han aguantado mejor que otros mercados la incertidumbre que reina en las plazas financieras, a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania y los expertos insisten en interpretar esta acción del precio como una señal alcista de que no se verá otro desplome como el de enero. Con todo, el rojo ha acabado por imponerse y el bitcoin ha dejado mínimos cerca de 42.000 dólares, niveles no vistos desde el lunes.

Pese a este retroceso, el panorama es optimista para la reina de las monedas electrónicas ya que “cada día que pasa las sensaciones en el bitcoin son mejores, tanto que no se puede descartar que desde aquí esté tratando de reestructurarse al alza con la mirada puesta en los máximos históricos de noviembre”, comenta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

Dice el experto que “por encima de los 46.000 dólares puede activar una pequeña figura de vuelta al alza con objetivo de subida hacia los aproximadamente 60.000 dólares”. Con el permiso claro está “de la importante resistencia horizontal que tiene en los 52.200 dólares. Por abajo, por el lado de los soportes, el más importante de todos ellos lo tenemos en los mínimos de enero en los 32.855 dólares”, puntualiza.

En el resto de tokens el comportamiento es similar, con el ethereum batallando entre los 3.000 y los 3.100 dólares, lejos de los 3.200 y se aprecian escasos movimientos para un mercado que se queda a las puertas de los 2 billones de capitalización total.

NFT, EL SALVADOR Y CHARLIE MUNGER

En cuanto a noticias propias del mercado, destacan los planes de la Bolsa de Nueva York de lanzar un mercado de tokens únicos (NFT por sus siglas en inglés), pese a que este sector se ha visto vapuleado recientemente por la polémica alrededor de numerosas estafas y fraudes. Los expertos siguen insistiendo en que no se debe menoscabar el valor de estas 'criptos' y aseguran que la avalancha de actividades ilícitas obedecen a la fiebre en torno a los NFT que han atraído a inexpertos, especuladores y timadores por igual.

Por otra parte, los medios especializados también destacan que a El Salvador se le ha abierto otro frente. Los senadores estadounidenses creen que la aceptación del bitcoin como moneda de curso legal en la nación centroamericana también afectará a la economía de Estados Unidos. Han trabajado en un proyecto de ley para asegurar que se tomen medidas para disminuir los impactos de esta decisión en el país. Una vez que el proyecto de ley sea aceptado, repercutirá en el gobierno de El Salvador.

Por último, la criptocomunidad se hace eco de las declaraciones del legendario inversor Charlie Munger. El socio de Warren Buffet en Berskhire Hathaway no sólo ha pedido una prohibición absoluta del bitcoin y las monedas digitales, sino que las ha calificado de "enfermedad venérea". Elon Musk no se ha mordido la lengua y le ha recordado cómo predijo en 2009 que Tesla quebraría.