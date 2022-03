Muchas vueltas se han dado al rol del bitcoin durante la guerra en Ucrania. Los expertos se han puesto de acuerdo en que no ha funcionado como un activo refugio, un papel en el que el oro ha prevalecido. De hecho, desde el inicio de la invasión rusa de su país vecino, ha subido un 5% y se espera que mantenga su tendencia alcista a base de que los bancos centrales incrementen el metal precioso en sus reservas en detrimento de divisas como el euro o el dólar. Con todo, a la reina de las criptomonedas no le ha ido tan mal como a las bolsas, lo que es debido a que sí ha funcionado como cobertura contra el riesgo político.

Al menos así lo creen los expertos de Wisdom Tree, que destacan cómo, después de un shock inicial en todos los mercados, el precio del bitcoin ha aguantado relativamente bien, mientras que la volatilidad ha sido la habitual de estos activos. “Desde que alcanzó su máximo histórico en noviembre de 2021, el bitcoin ha bajado un 45%. Pero si se compara con las acciones tecnológicas -que, como el bitcoin, se consideran activos de riesgo-, está aguantando el tipo”, comenta por su parte Teeka Tiwari, analista de Palm Beach Research Group.

Por ejemplo, el Technology Select Sector SPDR Fund (un fondo cotizado -ETF- que contiene valores tecnológicos del S&P 500) ha bajado un 18% en solo tres meses. Y las principales empresas tecnológicas, como Amazon, Apple y Netflix, han perdido aún más, destaca este analista. Las bolsas han sufrido duramente los envites de este conflicto, que también se ha dejado notar en el precio del petróleo.

Sí reconocen los analistas de Wisdom Tree que a nivel global, “el precio del bitcoin se ha correlacionado más con la renta variable durante los momentos agudos de shock del mercado y su volatilidad lo ha convertido en un mal candidato para el estatus de refugio seguro”. “Más que un activo de refugio, el comportamiento del bitcoin, como se ha mostrado durante los acontecimientos en Rusia y Ucrania, deja intuir que puede desempeñar el papel de una cobertura contra el riesgo político”, afirman. Algo, “similar a la forma en que se comporta el petróleo a nivel global”, agregan. “En momentos de conmoción macroeconómica, como la crisis covídica de marzo de 2020, el petróleo tiende a caer bruscamente. Por el contrario, en momentos de mayor riesgo político, que crean temores de escasez e interrupciones, el precio del petróleo suele subir”, apuntan.

Además de lo anterior, los expertos destacan que las duras sanciones impuestas a Rusia por las naciones occidentales, como el bloqueo de una serie de bancos rusos del uso de la red de mensajería de la Sociedad para la Telecomunicación Financiera Interbancaria Mundial (SWIFT). O que se hayan congelado los activos del Banco Central de Rusia en el extranjero para evitar que liquide sus activos, han precipitado que la población rusa mire hacia los activos digitales.

Tomando esto en consideración, “para las personas que se encuentran en Rusia, el bitcoin ha servido de activo seguro”, señalan desde Wisdom Tree. El bitcoin no requiere almacenamiento físico, tiene una política monetaria fija y es altamente divisible. “En lugares donde no se dispone de dólares estadounidenses, bonos estadounidenses u oro, pero el sistema económico local y/o la moneda están colapsando, el activo crptográfico se convierte en una alternativa atractiva”, argumentan, Por lo tanto, en este contexto, “el bitcoin se perfila como el último recurso”.

Las opciones más tradicionales de refugio seguro no están disponibles para una gran parte de los ciudadanos de Ucrania y la Federación Rusa -incluso antes del conflicto y las posteriores sanciones-, pero el bitcoin es accesible para cualquier persona con un teléfono móvil. “Es fácil de comerciar. Es fácil de trasladar: se pueden almacenar miles de millones de dólares de bitcoin en una memoria USB. No se puede confiscar. Y no es responsabilidad de nadie”, destaca Tiwari por su parte.

Este aumento de la demanda de bitcoins tanto en Rusia como en Ucrania puede verse en los mayores volúmenes de negociación de sus respectivas monedas fiduciarias en las bolsas de activos digitales. Un aumento “anómalo” en dos países en los que la adopción de las criptomonedas es elevada. Durante algún tiempo, Rusia y Ucrania han visto incrementar la compraventa de activos electrónicos hasta niveles relativamente altos para su región, ocupando el primer y segundo lugar respectivamente. El uso de activos digitales no es algo que se limite a un pequeño segmento de la población: una estimación aproximada sugiere que los dos países con mayor posesión de criptomonedas son, de nuevo, Ucrania (12,7%) y Rusia (11,9%).

Es probable que el bitcoin y los activos digitales en general, como el ether y las ‘stablecoins’ (monedas estables) vinculadas al dólar, reciban una mayor atención en el contexto del conflicto, aseveran los expertos. Y además, una gran parte de la minería de Bitcoin se realiza en Siberia. En cualquier caso, “todos los indicios apuntan a un aumento de la demanda y un mayor uso de activos digitales como el bitcoin en lugares que son víctimas de la inestabilidad económica y/o política”, sentencian desde Wisdom Tree.