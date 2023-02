“Lo que vemos es que los clientes, en general, están absolutamente interesados en los activos digitales”. Así de claro se ha mostrado Michael Demissie , responsable de activos digitales de Bank of New York Mellon (BNY Mellon) , quien ha asegurado que el desplome de finales de 2022 no ha mermado el interés de los inversores en las criptomonedas y se ha mostrado convencido de que el sector de los activos digitales “está aquí para quedarse” .

Demissie señaló que una encuesta realizada por BNY Mellon en octubre encontró que el 91% de los clientes del banco custodio están interesados en invertir en productos tokenizados basados en blockchain. Según este sondeo, el 86% de los actores institucionales están adoptando una estrategia de “comprar y mantener”, lo que puede sugerir que ven el mercado de criptomonedas como un juego a largo plazo. Asimismo, el 88% también afirmó que la caída del precio no había afectado a su estrategia a largo plazo.

