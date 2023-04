Sigue sin escampar en Binance. Binance coin (BNB), ‘token’ nativo de la mayor criptobolsa del mundo, es una de las pocas ‘criptos’ que caen este martes como consecuencia de un rumor sobre una posible orden de detención de la Interpol sobre Changpeng Zhao, fundador y consejero delegado del ‘exchange’, así como otra serie de factores.

El rumor comenzó a coger tracción a mediados del lunes a través de un tuit cifrado publicado por el usuario de Twitter @cobie, una reconocida personalidad de la esfera de las criptomonedas en la red social. En el mensaje, señalaba que la Interpol había emitido una notificación roja sobre Zhao.

AHHHHH IM HEARING THINGS



brb withdrawing a decent chunk just in case. pic.twitter.com/2weMwBMP7C — hyuk (@hyuktrades) April 3, 2023

La notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. Con todo, este procedimiento no es una orden de detención internacional.

Cabe señalar que, pese a la alarma inicial, el sitio web de la Interpol no tiene registrado a Zhao en ninguna de sus listas de buscados.

The latest Fud was only spread by crypto news outlets and KOLs, likely planted/sponsored by another exchange. Very petty. Hurts the industry and hurts themselves. There are enough external forces attacking us. Our industry needs to unite at this juncture. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 4, 2023

Rápidamente, tanto Zhao como la compañía no tardaron en salir al paso de estos rumores, asegurando que eran falsos. De hecho, el propio Zhao compartió un tuit en el que acusaba a un usuario de utilizar imágenes falsas para acusarlo y expandir “miedo, incerteza y dudas” (FUD, por sus siglas en inglés) a su costa. Posteriormente, el usuario al que señaló ‘CZ’ borró su publicación.

“El último FUD solo fue difundido por los medios de noticias de criptomonedas, probablemente plantado / patrocinado por otro intercambio. Muy mezquino. Dañan a la industria y se dañan a sí mismos. Hay suficientes fuerzas externas atacándonos. Nuestra industria necesita unirse en esta coyuntura”, criticó el CEO de Binance.

Por su parte, Patrick Hillmann, director de estrategia del ‘exchange’ señaló que “una de dos cosas es verdad”: “1. Es una gilipollez. 2. Un agente de las fuerzas de seguridad está filtrando ilegalmente el rumor. Mi apuesta es la primera”.

One of two things is true:



1. It's bullshit



2. A law enforcement agent is illegally leaking elements of a case file through encrypted messages (ala QAnon) on Github, which is a felony and arguably a much bigger news story.



My bet is #1 — Patrick Hillmann (@PRHillmann) April 3, 2023

Más tarde, el usuario que publicó el tuit encriptado reveló que había publicado el rumor para que solo un grupo de personas pudieran leerlo y acusó al filtrador de “crear revuelo a mi costa, eliminando el contexto del rumor”.

Lo cierto es que, independientemente de cuál sea el desenlace en este frente, Binance no pasa por su mejor momento. El pasado 27 de marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en la que acusó a Zhao y otras entidades que operan en la plataforma que dirige de “numerosas violaciones” de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, entre las que se encuentra la de operar ilegalmente en Estados Unidos.

“La denuncia acusa a Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited y Binance (Services) Holdings Limited (juntos, Binance) de operar la plataforma centralizada de comercio de activos digitales de Binance junto con muchos otros vehículos corporativos a través de una empresa común intencionalmente opaca, con Zhao a la cabeza como propietario y director ejecutivo de Binance”, destacó la entidad.

Desde entonces, la plataforma de análisis blockchain Kaiko estima que Binance ha perdido un 16% de cuota de mercado, situándose ahora en el 54%. Además del avance de la CFTC, la decisión tomada el 15 de marzo de poner fin a las operaciones al contado y con margen sin comisiones para 13 pares de operaciones entre las que incluyeron 'tokens' como BNB, BTC o ETH provocó una pérdida notable en el volumen de negociación.

#Binance lost 16% market share following a CFTC lawsuit and the decision to end its zero-fee trading program.



In today's Data Debrief, we explore:



- the increasingly uncertain exchange environment

- #ETH liquidity

- #XRP volume on Korean markets



👇👇https://t.co/2PSuSbDMhd — Kaiko (@KaikoData) April 3, 2023

“En general, el exceso de volumen de Binance se desvaneció en gran medida con el fin de la negociación con comisión cero, lo que se reflejó en una dispersión uniforme en la cuota de mercado entre las bolsas restantes”, explican desde Kaiko, al tiempo que señalan que Binance US, filial estadounidense de la compañía, triplicó la cuota en de mercado hasta el 24% en ese mismo período de tiempo.

Recientemente, un juez federal ha vuelto a suspender de forma temporal la adquisición del quebrado criptoprestamista Voyager por parte de Binance US. La magistrada Jennifer Rearden ha dado por válidos los argumentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y examinará de nuevo la operación, la cual fue inicialmente aprobada por la Justicia.

Asimismo, en las últimas semanas se ha sabido que Binance podría estar dispuesta a pagar una cuantiosa multa para tratar de saldar numerosas investigaciones que están teniendo lugar en Estados Unidos. Además, ‘The Wall Street Journal’ tuvo acceso a varios documentos que podrían demostrar que Binance ideó un esquema para eludir a los reguladores estadounidenses.