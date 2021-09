Grupo Otis tiene la intención de lanzar una oferta publica de adquisición (OPA) de acciones sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla por 1.646 millones de euros, a razón de 7 euros en efectivo por cada título, lo que supone una prima del 30,8% respecto al cierre de este miércoles.

Análisis Técnico DIRECTRIZ BAJISTA S1 6.25 S2 5.35 R1 7.25 R2 8.24 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Una directriz bajista es una recta que presenta impecables máximos decrecientes y que ha de cumplir la condición de tener, al menos, tres puntos de tangencia o de apoyo en la misma. No nos vale solo dos puntos de toque. Al fin y al cabo, se trata de una zona de resistencia donde la pendiente es negativa y en la que cada vez que el precio la toca se produce una descarga de papel. Es decir, la oferta es superior a la demanda y por eso los precios caen.

Cosa que cumple con creces Zardoya Otis. Es más, llama la atención lo impecable de la recta resistencia, con numerosos puntos de tangencia desde los máximos históricos de 2007 (11,91), que pasa justo por los máximos de la sesión de este jueves. El hecho de que el precio se coloque en torno al precio de la OPA quiere decir que ahora mismo el mercado no está barajando la posibilidad de una contraopa ni ningún otro tipo de operación. Pero sí, no deja de ser curioso (las casualidades no existen) que el precio se haya frenado justo en toda la directriz bajista.