Los expertos de Bankinter consideran una "buena noticia" la OPA de Otis sobre Zardoya Otis a 7 euros por acción. En su opinión, el riesgo ahora sería quedarse en una acción muy ilíquida, en la que Otis ya cuenta con el control y que posteriormente podría ser excluida de cotización.

"Por tanto, en caso de que el precio de mercado supere el precio de la oferta, venderíamos parcialmente. En caso contrario, esperaríamos a su presentación y acudiríamos a la oferta", aconsejan. Zardoya Otis cotiza este jueves a 7,02 euros, con alzas del 31%.

El precio de la oferta se ajustará ex dividendo y quedará en 6,93 euros a partir del 7 de octubre. Según datos de consenso de Bloomberg, la oferta supondría un PER implícito 2021 de 22,6 veces y un EV/EBITDA de 14,2 veces. El PER medio de los últimos 11 años asciende a 23,8 veces.

Desde Renta 4 defienden el sentido de la OPA de exclusión por parte de OTIS, pues si bien ya consolidaba globalmente Zardoya, ésta cotizaba a múltiplos claramente por debajo de la matriz y competidores a pesar de tener mayores márgenes operativos.

La OPA se ha lanzado sobre el 49,99% que no controla Otis de la compañía. La operación valora a Zardoya Otis en 3.300 millones de euros, incluida la participación actual que ya tiene de la empresa.

"Zardoya Otis tenía poca deuda, por lo que el múltiplo implícito es de alrededor de 14,8 veces el EBITDA, lo que supone un descuento importante con respecto a sus homólogas cotizadas, que se sitúan en torno a 20 veces", subrayan los analistas de Berenberg.

"Otis ya consolida Zardoya Otis en sus cuentas, por lo que el impacto financiero se limitará a efectos del balance", añaden.