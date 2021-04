A pesar de las caídas de los meses de febrero y de marzo en la plata lo realmente importante es que la estructura de los precios sigue presentando mínimos crecientes. Y así no se cae.

Análisis Técnico ROTURA RESISTENCIA S1 23.75 R1 26.60 R2 30 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Todo hace pensar que más pronto que tarde el precio de la plata atacará de nuevo la importante zona de resistencia de los 30 dólares: los máximos de agosto del año pasado y de febrero de este ejercicio. De manera que un futuro cierre semanal por encima activaría una clara e importante señal de fortaleza en el 'hermano menor' del oro. Antesala de lo que puede ser un rápido movimiento hacia la zona de los máximos históricos. Los aproximadamente 50 dólares/onza a lo que llegó en 2011. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos porque todavía no tenemos nada. Lo que no quita para que no perdamos de vista a la importante resistencia de los 30 dólares.