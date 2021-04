La empresa pasó por en confesionario al cierre del mercado y, además de declarar unos ingresos en el primer trimestre de 2021 por valor de 10.390 millones de dólares, un 74% más que hace un año Zach Kirkhorn, su director financiero, mencionó la venta de algunos bitcoins.

"Año tras año, los impactos positivos del crecimiento del volumen, el crecimiento de los ingresos por créditos regulatorios, la mejora del margen bruto impulsada por las nuevas reducciones de costes de los productos y la venta de bitcoins (impacto positivo de 101 millones de dólares, neto de deterioros relacionados, en la línea de 'Reestructuración y Otros') fueron compensados principalmente por un ASP más bajo, el aumento del SBC, los costes adicionales de la cadena de suministro, las inversiones en I+D y otras partidas", dijo la empresa.

Poco después, en una conversación en Twitter, Musk aclaró que él no ha comerciado con ninguno de sus bitcoin personales y que Tesla pretendía demostrar que el bitcoin es un activo con liquidez que funciona como alternativa al dinero tradicional.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.