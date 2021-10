A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Unicaja, Telefónica, Cellnex, ArcelorMittal, Mapfre, Iberdrola, BMW y Tesla.

Buenos días, Sr. D. José María, ¿podría decirnos su opinión sobre las acciones de Unicaja? Muchas gracias y saludos. E.C.

Estimado lector, buenas tardes. Unicaja es un claro mantener a día de hoy y más cuando tenemos a la actual estructura de precios encajada dentro de un impecable canal alcista desde los mínimos de mayo de 2020. Lo único es que en el corto plazo le tenemos en zona de nadie, a medio camino entre la base del mismo (soporte) y la parte alta de este (resistencia). Además, los desplazamientos por parte del precio en los últimos tiempos están siendo bastante ordenados. La caída hasta los mínimos anuales (0,71) se corresponde con la zona de altos (resistencia) de octubre, noviembre y diciembre de 2020. Se ha apoyado en este nivel como soporte (throw back) y desde ahí ha salido con renovada energía al alza. Es un claro mantener en este momento, sin duda. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Unicaja

Buenas tardes, José María. Quería preguntarle por las siguientes acciones y cómo ve su evolución a corto y medio y plazo: Telefónica, Cellnex y ArcelorMittal. En la primera gano un 6% (más dividendos), a Cellnex un 25% y a Arcelor un 15%. Muchas gracias. E.TM.

Apreciado inversor, buenas tardes. A Telefónica la veo como siempre desde hace meses y meses. En fase de rebote o fase de reacción dentro de una tendencia bajista de largo plazo impecable. Y sobre todo sin ser capaz de cerrar, o lo que es lo mismo anular, el hueco bajista semanal de marzo de 2020 en los 4,40 euros. En la medida en que este hueco no se cierre no podremos hablar de un antes y un después en el valor y mucho menos todavía mientras cotice por debajo de la directriz bajista de los últimos seis años, ahora en la zona de los 4,90 euros. Muy pocos valores de nuestro mercado siguen sin ser capaces de cerrar el hueco bajista semanal de marzo del año pasado y entre ellos están Telefónica y Mapfre.

Gráfico semanal de Telefónica

En cuanto a Cellnex y a pesar de las importantes caídas de las últimas semanas (-20%) parece que ha encontrado suelo en la zona de los anteriores máximos históricos: los 52-52,50 euros. Los máximos de julio y noviembre de 2020. De hecho, incluso, se podría hablar de un ‘abc’ correctivo. No hay nada en la tendencia alcista de fondo que nos diga que Cellnex ha dejado de ser alcista. La corrección reciente encaja absolutamente dentro de los parámetros normales. Acción-fase de reacción. Es un claro mantener en cartera.

Gráfico diario de Cellnex

Por último, en cuanto a ArcelorMittal, le tenemos a las puertas del soporte de los 24,47 euros (mínimos de septiembre). Si lo perfora ya no hay nada hasta la zona de los 24 y por debajo los mínimos de junio en los 22,80 euros. Lo que me preocupa de este valor es que sabemos cómo se las gasta cuando dice de corregir y lo que nos ha demostrado, dilataciones puntuales aparte, es que nuevamente no ha podido con el muro infranqueable de los 30 euros. Ahí es donde está la madre de todas las batallas. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico mensual de ArcelorMittal

Buenos días. Parece que, pese a su estabilidad en el precio y solidez de sus resultados, Mapfre no acaba de impulsar la cotización hacia arriba. Me gustaría saber si es cuestión de tiempo o que no se trata de una inversión interesante. Gracias. F.A.

Estimado lector, buenas tardes.

Gráfico semanal de Mapfre

Buenos días, D. José María. Le agradecería su análisis y opinión acerca de Iberdrola a corto y medio plazo. Gracias por todos los consejos y su opinión. Saludos desde el Tiemblo. N.M.

Apreciado inversor, buenas tardes.

Gráfico semanal de Iberdrola

Hola, buenos días. Estoy invertido en BMW a 87 euros. Le he leído en varias ocasiones comentar que le gusta este valor que no descarta que vuelva a máximos. ¿Cómo lo ve tras las caídas de los últimos meses? Saludos y gracias. O.J.

Estimado lector, buenas tardes.

Gráfico semanal de BMW

Buenos días, José María. Le escribo una vez más para saber si nos puede ilustrar sobre la situación de Tesla tras la recuperación de los últimos meses. ¿Cuál sería su estrategia a seguir con este valor teniendo en cuenta que las tengo compradas a 470 dólares? ¿Mantener/añadir más? Muchas gracias. P.R.

Apreciado inversor, buenas tardes.

Gráfico diario de Tesla

