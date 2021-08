A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Acerinox, Vidrala, Elecnor, BMW, euro/dólar, oro, Telefónica y el bitcoin.

Análisis Técnico CONSULTORIO ANÁLISIS TÉCNICO

Buenos días, me interesaría saber la situación técnica de Acerinox. La tengo con bastante ganancia. Gracias por su ayuda. B.

Estimado lector, buenas tardes. De Acerinox hemos hablado largo y tendido en los últimos meses y venimos manteniendo el mismo escenario, el de que es probable que hayamos asistido a un simple pero violento ‘throw back’ a la parte alta del antiguo canal lateral-bajista. Antes resistencia y ahora soporte. Y desde aquí lo normal es que con sus correcciones contra tendencia trate de reestructurarse de nuevo al alza, con objetivo en los máximos históricos que marcó en 2006 en los 13 euros (ajustada la serie de precios a todos los dividendos repartidos). Es un claro mantener, sin duda.

Gráfico semanal de Acerinox

Hola, buenas. Agradecería analizaran Elecnor y Vidrala, que son valores por los que nadie pregunta. Me consta que forman parte de muchos fondos ‘value’. ¿Qué le dicen los gráficos Sr. Rodríguez? Muchas gracias, un saludo. C.N.

Apreciado inversor, buenas tardes. Elecnor es un valor que no me dice mucho la verdad, o al menos no en la medida en que no bata la resistencia de los 11 euros. Si lo consigue, se animaría y no descarto un movimiento hacia la resistencia de los máximos de 2017 en los 12,40 euros como objetivo de subida más inmediato. En términos de largo plazo me quiero quedar con la directriz alcista en la que se viene apoyando el valor desde 2009, aunque ahora mismo el precio cotiza muy lejos de la misma. Vamos a ver si es capaz de superar los 11 euros para que el título comience a despertarse y a coger interés.

Gráfico semanal de Elecnor

En cuanto a Vidrala, pocos títulos son tan alcistas como este en términos de medio y de largo plazo. De hecho, no hay mucho que decir de este valor por cuanto los precios se encuentran en subida libre, de vez en cuando luego se paran y despliegan un movimiento lateral y luego retoman la tendencia alcista de fondo, o primaria. Es un claro mantener en cartera para todo aquél que venga posicionado con anterioridad. En términos de muy corto plazo observamos un soporte en el nivel de los 88,30-88,50 euros y por debajo tenemos la zona de los 79-80 euros. Como resistencia tenemos los recientes máximos históricos en los 108,40 euros. Muchas gracias a usted, un saludo.

Evolución histórica mensual de Vidrala

Buenos días, Sr. Rodriguez. ¿Sería partidario de mantener en cartera BMW? ¿Cree que le queda recorrido al alza? Muchas gracias por su atención. Un atento saludo. A.

Estimada lectora, buenas tardes. BMW, correcciones aparte, es un valor que a día de hoy me parece de lo más interesante. De hecho, las caídas de los últimos meses encajan a la perfección dentro de lo que sería un ‘throw back’ a la línea clavicular de un amplio ‘cabeza y hombros’ invertido, con objetivo en los máximos históricos. Es más, en teoría en torno a la zona de los 77 euros BMW volvería a ser compra. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de BMW

Muy buenos días. ¿Se le ocurre en este momento alguna estrategia para entrar apalancado en el oro y en el euro/dólar? Muchas gracias. Un saludo. G.RC.

Apreciado inversor, buenas tardes. El euro/dólar está atacando la zona de soporte de los 1,1700 (los mínimos de marzo). Digamos que ahí podríamos abrir largos para ‘trading’ con ‘stop loss’ en precios de cierre por debajo. Si lo perforara ya no hay soporte alguno hasta la zona de los aproximadamente 1,1600. Este soporte, que son los mínimos de septiembre y de noviembre, me parece más decisivo que los 1,1700. O lo que es lo mismo, otra potencial estrategia, de perforar el soporte de los 1,1700 sería la de abrir largos en la zona de los 1,1600 con ‘stop’ en precios de cierre por debajo. Y si también se perforan los 1,1600 cabría plantearse abrir cortos (posiciones bajistas). Se entiende claro posiciones bajistas en el euro/alcistas en el dólar. Pero sí, en los 1,16 y en los 1,17 tenemos soportes interesantes. Le invito a que lea aquí el análisis que este martes realizamos sobre el Índice Dólar.

Gráfico diario del euro/dólar

En cuanto al oro (subyacente que analizamos este lunes), la estrategia óptima pasa por abrir largos en los niveles de precio más cercanos posibles al soporte de los 1.767 dólares (los mínimos de marzo) con ‘stop loss’ por debajo en precios de cierre. De hecho, la pérdida de este soporte puede terminar llevando al ‘metal precioso’ a los mínimos de 2020 en los 1.450 dólares. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de la onza de oro

Hola. Acabo de comprar Telefónica justo en la apertura y pensando en el largo plazo. ¿Cree que he hecho bien? Ya solo por el dividendo creo que es una buena inversión a 2-3 años mínimo. Un saludo y muchas gracias por su consultorio, que nunca me pierdo. C.N.

Estimado lector, buenas tardes. Telefónica lo hemos analizado esta mañana y ahora nuestra atención debería estar puesta en ver si de una vez por todas será capaz o no cerrar/anular el hueco bajista semanal de marzo de 2020, en los 4,40 euros. Solo cerrándolo tendremos una primera señal de fortaleza en mucho tiempo. La gran mayoría de los valores de nuestro mercado cerró el hueco bajista semanal homólogo hace ya mucho tiempo, lo que en sí denota una clara debilidad intrínseca de la operadora. Bueno, y luego está la directriz bajista principal en los 5 euros, donde puede que se libre la madre de todas las batallas. Pero vamos poco a poco, paso a paso.

Gráfico semanal de Telefónica

Hola, tengo comprado un bitcoin a 21.000 dólares, tras romper los máximos del anterior ciclo alcista (diciembre de 2020). No tengo prisa en vender, pero después de verlo en 65.000 dólares y a pesar de las fuertes subidas de los últimos días tengo muchas dudas sobre el futuro a largo plazo de las ‘criptos’. Sabía que era volátil, pero no tanto la verdad. ¿Qué me recomienda que haga? Gracias. KT.

Apreciado inversor, buenas tardes. El bitcoin lo analizamos el pasado viernes y este lunes (puede leer aquí el análisis). Y lo cierto es que las sensaciones no pueden ser mejores. El bitcon y todas las ‘criptos’ son extremadamente volátiles, para lo bueno y para lo malo. Dicho esto, y si bien es cierto que no descarto una corrección hacia el soporte (antes resistencia) de los aprox. 41.000 dólares, la figura de vuelta que a día de hoy tenemos apunta hacia los 60.000 dólares. Y no descarto en absoluto que se ataquen los 65.500 dólares. Y por encima, los 100.000 dólares como gran cifra redonda. Es cierto que por encima de los máximos anuales no hay resistencia alguna, pero los números redondos y más una cifra como son los 100.000 dólares puede ser un objetivo probable.

Grafico diario del futuro del bitcoin

La tendencia del bitcoin nunca ha dejado de ser alcista en términos de largo plazo, pero es cierto que cuando corrige, corrige y no todos los estómagos están hechos para aguantar una volatilidad tan alta, sobre todo si a uno le pillan con el pie cambiado. Pero como analista técnico me limito a analizar el precio y este es alcista en el bitcoin a todas luces. Todo inversor en el bitcoin y en las 'criptos' tiene que estar preparado para ver correcciones del 50% y superiores en algún momento de la tendencia alcista. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.