A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza Solaria, Tubacex, Alibaba, Inditex, euro/dólar, oro, Ence y ArcelorMittal.

Buenos días, mi nombre es Arturo y soy de Barcelona. Agradecería que analizaras Solaria y Tubacex, para entrar con vistas a 2-3 años. Muchas gracias y saludos. A.RL.

Apreciado inversor, buenas tardes. Solaria es probablemente uno de los valores más volátiles de nuestro mercado con mucha diferencia. Y ahora mismo lo único a lo que agarrarse es al ‘martillo’ que nos dibujó el valor el jueves pasado. Automáticamente, los mínimos de esa sesión, en los 13,31 euros, pasan a convertirse en un soporte clave. Es decir, cualquier posición larga (alcista) que adoptemos en el valor en este momento pasa porque si o sí el titulo no cierre en ningún momento por debajo. Y mientras no lo haga dejaremos la puerta abierta a que, en el peor de los casos, se inicie un rebote (fase de reacción) de cierta entidad. Las resistencias más importantes e inmediatas en este momento las tenemos en el hueco bajista de los 16,46 euros y por encima los 18 euros (último máximo decreciente).

Gráfico diario de Solaria

En cuanto a Tubacex es un valor claramente en tendencia bajista de medio y de largo plazo. Es más, en el muy corto cotiza cerca del soporte de los 1,33 euros y si lo perfora tendremos un pequeño ‘cabeza y hombros’ que le puede llevar de nuevo al soporte que tiene en los mínimos anuales (0,924). No es un valor que me parezca nada interesante. Y a 2-3 años nadie lo sabe. Si es asiduo lector de esta sección sabrá que solo apostamos por valores en tendencia alcista de medio y de largo plazo, es decir, compramos fortaleza, no debilidad. Y comprar Tubacex es comprar mucha debilidad. Gracias a usted, un saludo.

Gráfico semanal de Tubacex

Buenas, José María. A finales de julio compré Alibaba a 195 dólares. Creo que tiene un futuro tan bueno como el de Apple y está siendo muy castigada. Creo que a largo plazo es una compra única… aunque en este de la bolsa no hay nada seguro está claro. ¿Qué le dicen sus gráficos? Muchas gracias y espero que haya disfrutado del verano. L.

Estimado lector, buenas tardes. Como analista técnico me limito a analizar el precio y solo el precio, que al final no es más (que no es poca cosa) que el resultado de la oferta y de la demanda y por tanto de todas las noticias que ya conoce el mercado a día de hoy. Lo único que me gusta de Alibaba en el muy corto plazo es que el último latigazo se ha frenado un poco antes de atacar el soporte que tiene en los mínimos anuales (152,80 dólares). De manera que, quizá, puede que ahí el precio nos dibuje un doble apoyo, que no es lo mismo que un doble suelo. Por algún lado hay que empezar claro está.

Y como resistencia tenemos los 178,18 y la zona de los aproximadamente 200 dólares (la parte alta del impecable canal bajista por el que se viene desplazando el valor desde finales de octubre del año pasado. Digamos que no parece un mal momento para abrir largos, al menos de manera parcial, siempre y cuando no se perfore en precios de cierre los mínimos de agosto. Muchas gracias a usted, un saludo.

Gráfico diario de Alibaba

Hola. Desde que Inditex publicó los últimos resultados la acción no lo está haciendo nada mal. Las tengo desde hace mucho tiempo a 24,20 euros y no sé si venderlas o mantenerlas por si, por fin, ha despertado del todo. ¿Las mantengo? ¿Qué soportes y resistencias he de vigilar en todo momento? Un saludo desde Soria. M.G.

--AMPLIANDO--

Gráfico diario de Inditex

Buenos días, Sr. Rodríguez. ¿Cómo ve al euro/dólar y al oro de aquí a finales de año? ¿Ve alguna estrategia interesante para entrar apalancado en alguno de los dos? Saludos y gracias por todo. R.O.

--AMPLIANDO--

Gráfico diario del euro/dólar

Buenos días. Mi pregunta va dirigida a dos valores. ¿Cómo vería entrar en ArcelorMittal y Ence en este momento? Gracias y saludos. M.M.

--AMPLIANDO--

