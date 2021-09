No tenemos figura de vuelta alguna que nos confirme el final de la actual fase correctiva en los títulos de Iberdrola, pero la experiencia nos dice que cada vez que este título cae con fuerza al final termina demostrando ser una clara oportunidad de compra en términos de medio y de largo plazo.

Análisis Técnico DIRECTRIZ ALCISTA S1 9 R1 9.70 R2 10.87 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Iberdrola presenta ya niveles de sobreventa diarios y semanales extremos. Y en periodo mensual este empieza también a acercarse a la sobreventa. Esto no quiere decir que hayamos visto el mínimo de la corrección, no lo sabemos. Pero sí que de alguna manera debería limitar el riesgo de fuertes caídas adicionales desde aquí. Y a lo largo de la historia este valor nos ha dejado muy claro que cada vez que cae con fuerza al final termina siendo una clara oportunidad de compra en términos de medio y de largo plazo. Pocos títulos lo han hecho tan bien como Iberdrola en la última década.

Casi con toda seguridad asistiremos, más pronto que tarde, a un rebote hacia la nueva zona de resistencia (antes soporte) de los 9,70-9,80 euros, aunque solo forme parte de un simple y típico 'pull back'. Pero quiero pensar que la corrección debería estar cerca de tocar a su fin. Tenemos una potencial zona de soporte en las inmediaciones de los 9 euros, aunque no podemos hablar de una directriz alcista, al menos no todavía, por cuanto la recta que hemos trazado solo tiene dos puntos de apoyo o de tangencia y por lo tanto no se puede hablar de una directriz alcista en toda regla. Para hablar de una directriz necesitamos, como mínimo, tres puntos de apoyo.