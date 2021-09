Las compañías de energías renovables llevan dos sesiones de fuertes caídas en las bolsas, producto de las medidas que ha aprobado el Gobierno para abaratar la factura de la luz. ,

Análisis Técnico ABANDONO SOPORTE S1 10 R1 14.25 R2 18 Corto plazo Medio plazo Largo plazo

Tras la publicación del Real Decreto de reforma del sector en el Boletín Oficial del Estado, la norma contempla que los recortes también se apliquen a toda las energías no emisoras, no sólo a la nuclear y a la hidráulica, en el territorio peninsular (quedan excluidas las islas) con potencia instalada superior a los 10 MW. El caso es que el miedo y las dudas se han apoderado del sector eléctrico y energético y ya sabemos que no hay mayor enemigo para los mercados que la incertidumbre.

En cuanto a Solaria la sesión de este jueves fue de auténtico infarto, pues durante la sesión el valor se llegó a dejar un 8,2% en el peor momento del día y media hora antes de cerrar el mercado se adentraba en los números verdes. Volatilidad a la que, para lo bueno y para lo malo, nos tiene acostumbrados este valor. El caso es que la recuperación de este jueves en la recta final de la sesión puede terminar dejándonos un 'martillo'. Figura que cuando se produce después de fuertes caídas y cerca de soportes clave, acostumbra a traer importantes rebotes de corto plazo. O al menos un suelo temporal de mercado.

Prestaremos atención al cierre de la vela semanal. Vamos a ver si el soporte que tiene en los mínimos de junio (14,22) consigue aguantar o por el contrario se perfora en periodo semanal. Por el momento, qué duda cabe, las sensaciones son buenas, invitan al optimismo. Tenemos una sesión de 'ida y vuelta' de libro, con mucho volumen, que nos invitan a confiar en el valor. O mejor dicho nos invitan a creer en el 'martillo'. Así pues, ahora toca mirar hacia las resistencias más inmediatas: el hueco bajista de los 16,46 euros y por encima los 18 euros. Por encima de los máximos de agosto volveremos a mirar al valor (para bien) con otros ojos.