Consultorio de análisis técnico: Ence, Gestamp, MásMóvil, Enagás, CIE y tres subyacentes más

José María Rodríguez responde a sus dudas sobre los diferentes subyacentes

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, analiza CIE Automotive, MásMóvil, ADL Bionatur Solutions, plata, cobre, Gestamp, Ence y Enagás.

Buenos días. Tengo comprado CIE Automotive a 23,98 euros. ¿Cómo ve el valor? También me gustaría que comentara sobre MasMóvil. Muchas gracias. M.A.

Estimado lector, buenas tardes. CIE Automotive se está desplazando dentro de un amplio lateral, con zona de soporte en los 19,35 euros y resistencia en números redondos en el rango de precios comprendido entre los 25,50-26 euros. Y hasta que no salga de ahí no tendremos ninguna pista acerca del que puede ser el siguiente gran movimiento en tendencia. Eso sí, para poder hablar de una potencial figura de vuelta de implicaciones alcistas hemos de exigirle que salte por encima de los 26 euros. Solo por encima de este nivel dejaremos la puerta abierta a que el amplio movimiento lateral de los últimos tiempos haya tocado a su fin. Ni que decir tiene que por debajo de los 19,35 euros deterioraría mucho su aspecto técnico.

En cuanto a MásMóvil, le tenemos desplegando un amplio lateral, con cierto sesgo a la baja. El único “pero” en este momento es que tenemos el precio de la compañía en zona de nadie, lejos de las zonas de control por abajo y por arriba, relevantes. Así, como soporte tenemos los 16 euros y como resistencia el último máximo decreciente, en los 21,64 euros. De lo que se deduce que, para poder confirmar un cambio de tendencia sostenido en el tiempo, más allá de los típicos rebotes contra tendencia, hemos de exigirle que salte con holgura y en precios de cierre por encima de la resistencia de los 21,64 euros.

Y mientras la acción cotice dentro del rango de precios al que hemos hecho referencia, no tendremos implicaciones técnicas de ningún tipo. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días, D. José María. Ante todo, gracias por su sección, que nos ayuda a todos los que la leemos. Mi consulta es sobre una empresa que cotiza en el MAB llamada ADL Bionatur Solutions, que lleva tiempo llamándome la atención. Me gustaría conocer su opinión técnica a cerca de este valor y si cree que es buen momento para comprar. Muchas gracias de antemano. C.GM.

Apreciada inversora, buenas tardes. ADL Bionatur es un título bajista. Y dentro de este movimiento bajista de orden mayor parece estar dando forma a un triángulo (máximos decrecientes y mínimos crecientes). Con resistencia en el último máximo decreciente (2,50) y soporte en el último mínimo creciente (1,58). En teoría, la salida en uno u otro sentido del triángulo debería provocar un violento movimiento en la cotización. Pero, con todo, estamos hablando de un título extremadamente ilíquido, estrecho. Lo que quiere decir que con poco capital podemos provocar fuertes movimientos al alza y a la baja. Si quiere mi opinión más sincera, es un título que a día de hoy miraría desde la barrera. Cuando un título es tan ilíquido luego es difícil salirse de él. No lo termino de ver. Gracias a usted, un saludo.

Buenos días Sr. Rodríguez. Siempre analizan el oro, pero nadie se acuerda de la plata. ¿Podría analizarla? ¿Y el cobre? Tengo entendido que este metal es una materia prima que sirve de termómetro para conocer la salud de la economía global. Sin más, reciba un cordial saludo desde Bilbao. Y muchas gracias.

Estimado lector, buenas tardes. La plata presenta una impecable tendencia alcista de corto plazo, a su vez dentro de un amplio lateral de orden mayor. Lo que se observa es un claro soporte en la zona de los 13,70-13,90 dólares y como resistencia ya no hay nada realmente importante hasta los aproximadamente 21 dólares: los máximos de 2016. Y por encima de los 21 dólares, con holgura y en velas semanales, tendremos una amplia figura de vuelta de implicaciones alcistas en términos de medio plazo. Resumiendo, y correcciones aparte, lo cierto es que todo apunta a que el precio se dirija a la zona de resistencia de los máximos de 2016.

En cuanto al cobre, le tenemos intentado hacer suelo en el nivel de los 248 dólares/libra (los mínimos de este mes). Digamos que en la medida en que este no soporte no se perfore, entendemos que se dan las condiciones para que el título trate de reestructurarse al alza con objetivos en los 280 dólares y por encima y de mayor relevancia la resistencia de los 300 dólares/libra. Digamos que lo más interesante de este gráfico, en mi opinión, es la posibilidad de que esté tratando de construir un suelo de mercado desde los mínimos de este mes. Gracias a usted, un saludo.

Buenas José María. En los últimos consultorios, si no recuerdo mal, ha analizado CIE Automotive. Me gustaría que, por favor, me contara algo de Gestamp (compradas a 4,80 euros a principios de julio). No tengo prisa en venderlas si cree que puede seguir recuperando posiciones en los próximos meses. Muchas gracias y saludos. I.H.

Apreciado inversor, buenas tardes. Gestamp ha rebotado con fuerza desde los mínimos de agosto, en consonancia con lo que ha hecho el conjunto de las bolsas europeas. De hecho, el rebote ha sido liderado, principalmente, por el sector de los bancos y por el de los coches/automoción. De ahí que tanto CIE Automotive como Gestamp lo hayan hecho tan bien semanas atrás. Dicho esto, en el caso que nos ocupa el título presenta una importante resistencia en la parte alta del canal bajista, en el entorno de los 5,10-5,15 euros. Poco más se puede decir de un título que, rebotes aparte, sigue siendo bajista. Otra cosa será sin más adelante es capaz de dejar atrás el canal bajista. Gracias a usted, un saludo.

Hola, buenos días y gracias por ayudar a los pequeños inversores. Mi pregunta es sobre Ence y Enagás, compradas a 5,35 y 21,90 euros respectivamente. ¿Puede indicarme soportes y resistencias de corto y medio plazo? Un saludo.

Estimado inversor, buenas tardes. Ence lo analizamos este lunes (lea aquí el análisis). Digamos que la perforación del canal alcista de las últimas semanas coloca al título en disposición de atacar de nuevo el soporte que presenta en los mínimos anuales: los 3,16 euros y por debajo ya no hay nada hasta la base del canal bajista, la zona de los aproximadamente tres euros. En cualquier caso, lo que nos está diciendo el precio es que la tendencia sigue siendo claramente bajista. Al fin y al cabo, cada rebote que experimenta se queda claramente por debajo del máximo decreciente anterior. O lo que es lo mismo, construyendo máximos y mínimos decrecientes no se sube de manera sostenida. Sigue siendo claramente bajista.

En cuanto a Enagás, este ha dado un paso hacia delante desde que fuera capaz de cerrar el hueco bajista de los 20,88 euros. Desde entonces podemos decir que le tenemos en fase de rebote, con objetivo en la zona de resistencia de los aproximadamente 22,50 euros. Este nivel se corresponde con un ajuste del 50% de toda la caída previa, así como con la directriz bajista que une los máximos decrecientes desde los máximos históricos que se alcanzaron en marzo en los 26,16 euros. Por el lado de los soportes, el más inmediato lo encontramos en la zona de los 20,50 euros y, por debajo, los 18,80 euros. Gracias a usted, un saludo.

¿Todavía no conoces Trader Watch? TW es un servicio que ofrece un continuo seguimiento en tiempo real de los mercados financieros, buscando las mejores oportunidades de inversión en cada momento

Bolsamanía

Nota: La toma de decisiones de inversión debe hacerse de manera responsable y siendo conscientes de los riesgos que se asumen. Web Financial Group no acepta ninguna responsabilidad por el contenido y los análisis del consultorio. Se advierte igualmente que la operativa en el mercado de valores supone un riesgo elevado e implica una vigilancia constante de la posición.