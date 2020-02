Tesla está batiendo todos los récords en bolsa. La cotización del fabricante estadounidense de vehículos eléctricos alcanzó los 300 dólares a finales de octubre y, en poco más de tres meses, ha triplicado su valor. Tesla se disparó este martes un 13,73% a media sesión, hasta llegar a los 973 dólares por título.

Las acciones de Tesla, solo en 2020, con un valor de más 140.000 millones de dólares, han permitido al fabricante de coches eléctricos convertirse en el segundo mayor fabricante de vehículos del mundo, solo superado por Toyota.

Las causas de la revalorización son varias. Además de los buenos resultados que presentó la semana pasada -en el cuarto trimestre ganó 105 millones de dólares- y su previsión de cerrar 2020 como su primer ejercicio con ganancias, Tesla ha cumplido importantes hitos, como construir una fábrica en China en tiempo récord, que empezó a producir a comienzos de año. Tendremos que averiguar el efecto del coronavirus en la entrega de los coches, ya que el coste de cada uno de ellos respeto a Estados Unidos es muy conveniente por la empresa de Elon Musk.

Desde un punto de vista fundamental, aunque tenemos en cuenta un fuerte aumento de las ventas de vehículos, podemos explicar esta enorme subida con las expectativas positivas sobre el futuro de la empresa.

Además, Tesla no quiere ser solo una empresa que fabrica automóviles, sino también la empresa que revolucionará los transportes en todo el mundo.

Tener un Tesla no solo significará tener un automóvil eléctrico; significará tener un medio de transporte que genere ingresos cuando no lo usemos. Hipótesis que parecen ciencia ficción en este momento, pero que, gracias al carisma del presidente de la compañía, Elon Musk, han convencido a un gran número de inversores.

Ahora la pregunta que todos se hacen es la siguiente: ¿Vamos a tener un apretón fuerte a la baja o son verdaderas compras?

La fundadora de Ark Investment Management, Catherine Wood, dijo a CNBC el mes pasado que Tesla podría valer más de 6.000 dólares por acción en los próximos cinco años, aumentando su predicción de 4.000 dólares por acción que hizo hace dos años.

Algunos analistas de Wall Street no están tan seguros de que las ganancias de Tesla duren, y explican que cuando la burbuja del mercado de valores explote habrá comenzado por el aumento en las acciones de Tesla más allá de la especulación.

¿Podrá Tesla transportar el Nasdaq a la estratosfera? ¿Los inversores realmente están haciendo largos a 900 dólares por acción? Aquí entran sentimientos como la esperanza, el miedo y la codicia.

El impulso es enorme y existe el temor de perderse con los inversores que persiguen al mercado más alto. Además, los agresivos vendedores cortos están pagando lo que sea para salir. Están impulsando al mercado al alza, no a compras reales.

Los que apuestan contra las acciones han perdido más de 8.000 millones de dólares desde el comienzo del año, según S3 Partners. Dado que las acciones de Tesla estaban por debajo de 200 dólares por acción en junio 2019, los vendedores en corto han cubierto acciones por un valor de 12.600 millones de dólares.

Ese es un factor que probablemente está impulsando la recuperación actual de Tesla: si suficientes vendedores en corto compran en conjunto, puede crear una mayor demanda y, a su vez, impulsar el precio de las acciones aún más, un fenómeno también conocido como 'short squeeze'.

La historia nos enseña que, en el mercado de valores, las fases de euforia como la que Tesla está experimentando siempre conducen al mismo resultado: un baño de sangre. Sucedió con el Bitcoin, sucedió con el Cannabis y sucedió con en el título Beyond Meat.l Los aumentos causados por la euforia y no respaldados por resultados corporativos sólidos no son sostenibles a largo plazo.

Comprar acciones de Tesla ahora es muy arriesgado y sería más una apuesta que una inversión. Teniendo en cuenta que Tesla empujó este martes el Nasdaq a nuevos máximos históricos, ¿qué pasaría si empezase a caer a picado? Tenemos en cuenta que el valor fundamental del título ronda en este momento los 500 dólares y estamos muy por encima de ese valor.

Como vemos en el gráfico, un retorno del precio en área 587-492 dólares sería una zona perfecta donde volver a comprar, así como área 340-304 dólares.

Hasta que permanezcamos por encima de esas áreas, las compras siguen siendo muy arriesgadas, a pesar de que sigue subiendo. El área 786-940 tendrá que ser monitoreada, no pudiendo excluir posibles subidas hacia nuevos máximos históricos.

Una actitud 'value investing' es la más apropiada, evitando riesgos inútiles y sobretodo la 'prisa' de perder el tren.