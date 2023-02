La frase 'don’t fight the Fed' es una frase que hace referencia a la fuerte influencia de la política monetaria en los mercados que literalmente significa 'no luches contra la Reserva Federal'. Esta frase se le atribuye a Martin Zweig, un renombrado inversor estadounidense que predijo el crash del 87. Pero 'don’t fight the Fed' tiene una lógica muy simple, si los tipos bajan es bueno para los mercados y si suben no lo es tanto.