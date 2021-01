La guerra entre la Unión Europea y la farmacéutica AstraZeneca continúa. El organismo le exige que entregue parte de las dosis fabricadas en Reino Unido. “Si las plantas del Reino Unido funcionan mejor, ¿esperamos que suministren dosis a la UE? La respuesta es sí. Son parte de nuestro contrato”, ha asegurado la comisionada de Salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides.

Kyriakides ha denunciado que el país británico está teniendo preferencia en los envío. Un argumento que no niegan desde Reino Unido. Pascal Soriot, director ejecutivo de la empresa anglo-sueca, ha destacado que están obligados por contrato a abastecer primero al Reino Unido.

Los británicos se aferran a que ellos un contrato con AstraZeneca tres meses antes que la Unión Europea, un argumento que no convence al resto de países. "Rechazamos la lógica del primero en llegar, primero en ser servido", ha matizado la comisaria. "Eso puede funcionar en una carnicería, pero no en contratos y no en nuestros acuerdos de compra anticipados".

NOTICIA EN AMPLIACIÓN