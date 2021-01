La farmacéutica AstraZeneca, que produce la vacuna más barata y de más fácil distribución y almacenaje -se guarda en una nevera- contra el Covid, ha tenido que salir al paso de las acusaciones de la Unión Europea (UE) sobre intentar sacar beneficios con las dosis comprometidas con los Veintisiete. La empresa tiene también otros frentes abiertos, como las dudas sobre su eficacia en mayores de 65 años y la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) este viernes. Con todo, a los títulos del laboratorio anglo-sueco no parece pesarles el asunto.

En medio de toda la polémica, el director ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha desmentido tajantemente, en declaraciones a ‘El País’, que hayan hecho negocio con las entregas a Bruselas. “No obtenemos beneficio en ningún lado”, ha subrayado. “Asumimos toda la responsabilidad por lo ocurrido. Queremos mejorar y tenemos a miles de personas trabajando a pleno rendimiento”, ha explicado en una entrevista con este rotativo.

La compañía comunicó el pasado viernes a funcionarios de la UE que recortará las entregas de su inmunizante contra el Covid-19 hasta en un 60%, lo que se traducirá en la posibilidad de entregar 31 millones de dosis durante el primer trimestre de este año, en contraste con las 77,5 que hubiera constituido el 100% de la cifra. Se especula que esta rebaja es fruto de que ha vendido la producción a terceros países, especialmente Reino Unido, donde la vacuna lleva semanas aprobada.

En pleno revuelo, los títulos del laboratorio que colabora con la Universidad de Oxford dejan caídas marginales del 0,5% este miércoles pero eso no pesa en su aspecto técnico. “Al valor no le pasa absolutamente nada”, señala José María Rodríguez analista técnico de Bolsamanía. “Es un título claramente alcista en términos de medio y largo plazo pese a las caídas de los últimos meses”, comenta. “En el corto plazo, las caídas han encontrado soporte en la zona de los 7.196 peniques, que coincide con un hueco alcista semanal que dejó a mediados de abril de 2020. Lo que ha hecho el precio ha sido caer hasta este hueco, lo ha rellenado, que no cerrado, y está reestructurándose de nuevo al alza”, asegura.

AstraZeneca registró una caída del 2,71% durante el conjunto de 2020. Pese al dato negativo, la cotización de la empresa se recuperó con respecto a marzo, cuando llegó a acumular un descenso desde el inicio del año del 18,22%. No obstante, pese al dato negativo con el que cerró el 31 de diciembre, la cotización de la firma británica se ha encontrado en el rango de máximos históricos durante el ejercicio pasado.

Por todo lo anterior, “lo normal es que trate de volver a la zona de máximos de 2020 que son los 10.120 peniques”, asegura Rodríguez.