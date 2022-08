El gigante chino Tencent ha publicado los resultados del segundo trimestre de 2022, un período que se ha cerrado con una reducción del beneficio atribuible a los accionistas del 56% y un recorte de los ingresos del 3%. La compañía radicada en Shenzhen ha indicado que los ingresos entre abril y junio han sido de 134.000 millones de yuanes (20.000 millones de dólares) frente a los 138.259 millones de yuanes (20.392 millones de dólares) del mismo período de 2021.

Como decimos, el beneficio de la compañía china se redujo a más de la mitad, hasta los 18.600 millones de yuanes (2.800 millones de dólares); entre abril y junio de 2021, la gigante china registró ganancias de 42.587 millones de yuanes (6.281 millones de dólares). En los primeros seis meses del año, el beneficio se ha reducido un 20% respecto a 2021, situándose en los 53.700 millones de yuanes (8.000 millones de dólares).

Los resultados trimestrales han incumplido tanto las previsiones de ingresos como de beneficios que estimaba el mercado. Diversos analistas señalan los cierres perimetrales en las principales ciudades chinas, especialmente los producidos en Shanghái, como uno de los más importantes “vientos en contra” a los que han tenido que hacer frente las compañías del gigante asiático.

Buena parte de estos resultados se entienden debido a los desafíos regulatorios a los que ha tenido que hacer frente la industria del videojuego en China, un segmento del que Tencent obtiene en torno a un tercio de sus ingresos totales. En el último año, los reguladores chinos implantaron una norma que limitaba el tiempo que los menores de edad podían jugar en línea a tres horas semanales y en horarios específicos, además de congelar la aprobación de nuevos lanzamientos entre julio de 2021 y abril de 2022. Es importante destacar que los videojuegos deben obtener el visto bueno de los reguladores antes de ser lanzados y monetizados en el mercado chino.

Según indica ‘CNBC’, los analistas de China Renaissance señalaron en una nota publicada el mes pasado que Tencent únicamente lanzó tres juegos para móviles en el segundo trimestre. Por lo tanto, la empresa ha confiado en sus títulos populares existentes para generar ingresos.

En este sentido, la compañía ha señalado que los ingresos por juegos nacionales del segundo trimestre cayeron un 1% interanual hasta los 31.800 millones de yuanes, destacando “reducciones de ingresos en ‘Honour of Kings’, ‘Moonlight Blade Mobile’ y ‘League of Legends’, además de aumentos en los ingresos de juegos de reciente lanzamiento como ‘League of Legends: Wild Rift’, ‘Return to Empire’ y ‘Fight of The Golden Spatula’”.

Mientras, los ingresos por juegos internacionales cayeron en el mismo porcentaje hasta los 10.700 millones de yuanes. “Por títulos, hemos visto reducciones de ingresos en ‘PUBG Mobile’ y ‘Brawl Stars’, un robusto desempeño de ‘Valorant’ y un aumento de los ingresos de nuestro nuevo lanzamiento ‘V Rising’”, señalan desde la compañía.

Según Tencent, el mercado internacional y doméstico está experimentando un “período de digestión pospandémico”, acentuado en el mercado chino por la reducción de grandes lanzamientos, menor gasto del usuario y la implementación de las ya mencionadas pedidas de protección a los menores de edad.

Asimismo, Tencent ha señalado que su plantilla se ha reducido hasta los 110.715 trabajadores a cierre de junio de 2022, un 4,7% menos que en el anterior trimestre. Este recorte es el primero desde 2014, aunque es notablemente mayor que el del mismo período de 2021 (94.182) y la empresa subraya que “el número de empleados varía dependiendo de las necesidades y los empleados obtienen una remuneración en base a las prácticas de la industria”.

La remuneración total a los trabajadores del gigante chino en el semestre ha sido de 56.779 millones de yuanes (8.375 millones de dólares), un 21,8% más que hace un año, donde los pagos a los empleados ascendieron a 44.388 millones de yuanes (6.547 millones de dólares).