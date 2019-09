El Ibex (+0,27%) recupera los 9.100, pero la cautela impera en el mercado

El Banco de España ha recortado su previsión de crecimiento para la economía nacional

El Ibex 35 ha rebotado de forma moderada y ha recuperado los 9.100 puntos perdidos este lunes por la mínima (+0,27%; 9.118,20 puntos). Sin embargo, la cautela sigue imperando en las bolsas europeas, debido al temor de los inversores a que Alemania caiga en recesión y termine arrastrando a la zona euro.

En este sentido, el Banco de España ha constatado el frenazo económico nacional, al rebajar su previsión de crecimiento para 2019 hasta el 2% desde el anterior 2,4% establecido en el mes de junio.

La "persistencia de las actuales fuentes de incertidumbre" ha sido clave en la decisión adoptada por el organismo que dirige Pablo Hernández de Cos, que también ha recordado su previsión del PIB en dos décimas para 2020 (al 1,7%) y en una décima para 2021 (al 1,6%).

Tras estas previsiones del BdE, la rentabilidad del bono español a 10 años ha proseguido con su senda bajista y se ha situado en un histórico 0,12%. Además, la prima de riesgo española ha bajado hasta 71 puntos.

En Alemania, el índice IFO ha reforzado la sensación de que la economía germana se dirige hacia una recesión en el tercer trimestre por la guerra comercial entre China y EEUU, que está afectando de lleno al sector industrial de la principal locomotora de la zona euro.

David Madden, analista de CMC Markets, comenta que "la recesión en Alemania es un hecho" y añade que "cada vez hay más pruebas de que la eurozona seguirá su ejemplo". Desde Oxford Economics, afirman que "los datos claramente aumentan el riesgo de una recesión alemana en el tercer trimestre". En el mercado de divisas, el euro se aprecia ligeramente un 0,05%, hasta 1,0997 dólares.

ACTUALIDAD EMPRESARIAL

En el plano empresarial, la aerolínea IAG ha avanzado un 1,5% después de que el Tribunal Supremo británico haya declarado ilegal el cierre del Parlamento. La actividad política se retomará en Reino Unido y esto disminuye aún más las posibilidades de que Boris Johnson pueda sacar adelante su idea de un Brexit duro.

En cuanto a otras novedades desde UK, el Partido Laborista ha anunciado que, si gana las próximas elecciones, convocará un segundo referéndum en un plazo de seis meses que contemple como opción seguir en la UE.

También se sigue hablando del touroperador británico Thomas Cook y de todas las derivadas de su quiebra... una quiebra anunciada, por otra parte. Los expertos dicen que la compañía es un claro ejemplo de lo que ocurre cuando uno no sabe adaptarse a los tiempos y a los cambios, y hablan de una gestión muy deficitaria cuyo impacto en el mercado turístico español es muy importante.

En lo que se refiere a China y EEUU, el secretario de Estado americano, Steven Mnuchin, ha señalado que su representante comercial, Robert Lighthizer, se reunirá con el viceprimer ministro chino, Liu He, para mantener conversaciones comerciales dentro de dos semanas, tal y como estaba previsto.

Y en el mercado de materias primas, el petróleo Brent cae un 1,7%, hasta 63,68 dólares, después de los débiles datos de actividad económica publicados en Europa y Japón. Y aunque, según Reuters, Arabia Saudí ha recuperado el 75% de su producción en las plantas atacadas la semana pasada, The Wall Street Journal ha publicado que reparar las infraestructuras destruidas llevará varios meses más de lo esperado.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"El Ibex 35 cierra la sesión lejos de los máximos del día pero en zona de nadie, lejos del primer soporte (8.960) y de la resistencia más inmediata (9.210). Si miro hacia el resto de índices europeos, da la sensación de que estos han entrado en fase de reacción, o lo que es lo mismo, estarían drenando/ajustando proporcionalmente las fuertes subidas acumuladas desde los mínimos de agosto", argumenta José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y si al final esto se confirma, como parece, nuestro selectivo irá detrás. De hecho, lo que no me termina de gustar en términos de muy corto plazo son las divergencias bajistas que tenemos entre el precio y el estocástico. Divergencias que, en condiciones normales, suelen traducirse en caídas. Aunque tampoco hace falta que sean muy abultadas, en realidad basta con desplegar un movimiento lateral que de alguna manera perdure en el tiempo para corregir la sobrecompra diaria", añade este experto.

"Lo que casi me preocupa más es que el S&P 500 no está siendo capaz de atacar los máximos históricos (3.028), lo que unido al hecho de que presenta un hueco alcista (soporte) en los 2.937 puntos, me hace pensar que podría caer como mínimo hasta ahí. Esto es un 2% de caída adicional. Y aun así sería una corrección mínima. Mucho tendrían que cambiar las cosas... todo apunta a que ahora toca corregir proporcionalmente los últimos excesos", concluye Rodríguez.