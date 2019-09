Varapalo del Supremo británico a Johnson: declara "ilegal" la suspensión del Parlamento

Considera fuera de lo común la prolongada suspensión de la Cámara

El Tribunal Supremo de Reino Unido considera que la suspensión del Parlamento británico forzada por el primer ministro, Boris Johnson, es ilegal ya que "evita que el Parlamento desempeñe sus funciones constitucionales". Asimismo, su sentencia contempla que el Gobierno "no ha justificado el cierre prolongado" y su impacto en los fundamentos de la democracia ha sido "extremo".

La longitud del cierte "es inusual", ha dictaminado el alto tribunal, por lo tanto su conclusión es la de "transmitir a la Reina Isabel II que el primer ministro abusó de sus poderes" y, por lo tanto, su decisión "es ilegal".

El Supremo ha determinado en primer lugar que tiene competencias para pronunciarse sobre el tema, por entender que analizar los límites de este tipo de suspensiones son también una "cuestión de los jueces" y no forman parte únicamente del debate político.

La corte, que ha reunido a once magistrados para analizar este caso --el mayor número posible--, ha asumido que "no es una suspensión normal" por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.

Anteriormente, los jueces también han dictaminado que el asunto que rodea la reciente prórroga del cierre del parlamento se puede someter a revisión de los tribunales. Ahora, queda en manos de los presidentes de las dos cámaras de Westminster decidir si se reanuda la actividad parlamentaria y, a juzgar por el posicionamiento del portavoz de la Cámara de los Comunes, John Bercow, "es probable que se convoque el pleno muy pronto", señala David Cheetam, analista de XTB. De hecho, el conservador ya ha pedido que se reanuden las sesiones.

Por otra parte, el líder de los socialdemócratas, Jeremy Corbyn, ha pedido la dimisión de Johnson.

"Johnson ha sufrido su mayor derrota ya que el Supremo ha salvado la democracia", indica por su parte Naeem Aslam, analista de Think Markets. "Johnson se ha visto arrinconado y las posibilidades de que se produzca el Brexit a finales de octubre son mínimas ahora", prosigue, por lo que "el único camino a seguir son unas elecciones generales".