Alta volatilidad en el Ibex (+0,25%) tras las medidas de estímulo del BCE

El Banco Central Europeo ha lanzado una QE indefinida para impulsar la inflación

El Ibex 35 ha subido de forma moderada mientras ha descontado el importante paquete de estímulos monetarios que ha lanzado el Banco Central Europeo (BCE). El selectivo español ha repuntado un 0,25%, hasta 9.082,30 puntos, al compás del sector bancario, que ha registrado una jornada muy volátil tras las medidas anunciadas por el organismo monetario. BBVA (+1,12%) ha sido el banco más alcista, seguido de Bankinter (+0,48%) y Santander (+0,47%). En negativo, Bankia (-1,73%), Sabadell (-1,1%) y CaixaBank (-0,93%).

El Banco Central Europeo ha tomado varias medidas significativas para impulsar el crecimiento económico en la zona euro. En primer lugar, ha recortado la tasa de facilidad de depósito en 10 puntos básicos, hasta el -0,5%. Además, reanudará el programa de compras de activos, conocido como QE (Quantitative Easing), por valor de 20.000 millones de euros mensuales a partir del 1 de noviembre y con carácter indefinido mientras "sea necesario".

Además, para minimizar el impacto que la bajada en la tasa de facilidad de depósito tendrá en el sector bancario, la institución presidida por Mario Draghi ha confirmado que "con el fin de respaldar la transmisión de la política monetaria, se introducirá un sistema de dos niveles para la remuneración de reserva, en el que parte de las tenencias de exceso de liquidez de los bancos estarán exentas de la tasa negativa de la facilidad de depósito". Esta medida de segmentación, conocida como 'tiering' en inglés, consistirá en que al exceso de reservas se le aplicara un tipo de interés del 0%, mientras que a los fondos que entren dentro de los requisitos de reservas mínimas se les aplicará el interés del -0,5%.

El BCE ha mantenido los tipos de interés oficiales en el 0%. En este sentido, ha señalado en su comunicado que "el Consejo de Gobierno ahora espera que las tasas de interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actuales o más bajos hasta que haya visto que las perspectivas de inflación convergen sólidamente a un nivel suficientemente cercano, pero inferior al 2% dentro de su horizonte de proyección, y que esa convergencia haya sido constantemente reflejada en la dinámica subyacente de la inflación". Es decir, que garantiza tipos muy bajos por mucho tiempo. Tras estas medidas, el euro se aprecia un 0,3%, hasta 1,1042 dólares.

GUERRA COMERCIAL Y RECESIÓN EN ALEMANIA

Hoy también es noticia la guerra comercial. Donald Trump publicó en Twitter anoche su intención de retrasar en dos semanas (del 1 de octubre al 15 de octubre) el aumento de aranceles a las importaciones chinas por valor de 25.000 millones. Trump ha dicho que es un "gesto de buena voluntad" y que lo ha hecho a petición del viceprimer ministro chino debido a que la potencia asiática celebra su 70 aniversario. Este movimiento de EEUU alimenta el optimismo de cara a las reuniones entre las dos super-potencias previstas para octubre.

En cuanto a otros asuntos de este jueves, hoy se ha publicado el IPC de agosto en Alemania, que ha quedado en -0,2%, tal y como esperaba el consenso. También en Alemania, el instituto IFO ha recortado sus previsiones de crecimiento para el país y ha señalado que la recesión afectará a la economía más grande de Europa en el tercer trimestre. Además, hoy se ha conocido la producción industrial de la eurozona de julio, que ha bajado hasta el -0,4% cuando se esperaba -0,1%. En EEUU, el PIC de agosto ha subido un 0,1% frente al 0,3% anterior. Asimismo, cabe destacar que el grupo conocido como OPEP+ se ha reunido hoy y ha señalado que no tomará ninguna decisión sobre la producción del crudo hasta diciembre. El petróleo Brent cae un 1,8%, hasta 59,67 dólares.



ANÁLISIS TÉCNICO DEL IBEX 35

"Sesión volátil la de este jueves en nuestro selectivo y en el resto de nuestros índices europeo al calor de las decisiones del BCE, algo que por otro lado esperábamos. Con todo, el cierre no tiene implicaciones de ningún tipo. Y sí, es cierto que se observa cierto cansancio o pérdida de 'momentum' (velocidad de crucero), además de unos niveles de sobrecompra diarios extremos. Pero si hay algo que hemos aprendido es que cuando la fortaleza/debilidad son muy importantes la sobrecompra/sobreventa no sirven de nada. Solo sirven para sacarnos antes de lo debido del mercado", afirma José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"Y es que en la medida en que sigamos teniendo mínimos y máximos crecientes en nuestro Ibex, como es el caso, no tendremos ninguna señal de debilidad real, por más vértigo que nos genere las importantes subidas desde los mínimos de agosto. De hecho, en velas semanales y mensuales la sobrecompra no es tal, no existe. Por el lado de las resistencias, como hemos comentado en los últimos días, la clave sigue estando en el hueco bajista semanal de los 9.410 puntos", concluye este experto.