El Ibex ha avanzado un 2,6% (7.986 puntos) impulsado por el subidón tremendo en la banca tras la operación de BBVA, que ha vendido su negocio en EEUU por 9.700 millones de euros. BBVA se ha disparado un 15,25% y Sabadell, al que se ve como posible opado, se ha revalorizado un 24,59%. Bankinter, Santander, Bankia y CaixaBank han subido entre un 2% y un 6%. Además, el anuncio de que la vacuna de Moderna contra el coronavirus es efectiva en un 94% ha provocado un latigazo alcista adicional para el selectivo español.

BBVA ha anunciado la venta del 100% de su filial en EEUU a PNC Financial Service Group. El acuerdo alcanzado no incluye la venta del negocio institucional del grupo desarrollado a través de su bróker dealer BBVA Securities ni la participación en Propel Venture Partners US Fund I. El precio de la operación se pagará enteramente en efectivo.

El otro asunto de la jornada dista mucho de éste y tiene que ver con Asia, donde se ha firmado el mayor acuerdo comercial del mundo. "La firma de un nuevo acuerdo comercial entre quince naciones de Asia-Pacífico, llamado Asociación Económica Regional Integral (RCEP, por sus siglas en inglés), es una buena noticia que marca la primera asociación comercial entre China, Japón y Corea del Sur, junto con la firma de una serie de acuerdos menores entre otras doce naciones de Asia-Pacífico, incluyendo Australia, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Se estima que la agrupación de estos diversos acuerdos menores en un gran acuerdo podría reducir significativamente la fricción comercial y ayudar a dar un impulso significativo al PIB de Asia en los años venideros", explica Michael Hewson, director de análisis de CMC Markets en Londres.

Las bolsas asiáticas han terminado en verde gracias a este pacto y también a los datos macro. El PIB japonés ha subido un 21,4% en el tercer trimestre, por encima de lo previsto. Por su parte, los últimos datos económicos de China de hoy también fueron acogidos con satisfacción al considerarse una prueba más de que la economía china sigue recuperándose lentamente.

Las últimas cifras de ventas al por menor de octubre han continuado el lento movimiento de vuelta a territorio positivo que comenzó en agosto con un aumento del 0,5%, y que fue seguido en septiembre por un aumento del 3,3%. El número de octubre de hoy, 4,3%, aunque menor de lo esperado, se vio sin embargo ayudado en gran medida por la festividad de la Semana Dorada a principios de mes "Es un buen augurio para un fuerte final de año, ya que es probable que el Día del Soltero en noviembre también ofrezca un impulso significativo cuando se publiquen los números de noviembre el próximo mes", explican desde CMC Markets.

Por otro lado, el Brexit será noticia esta semana con la celebración de una cumbre este jueves. Sin embargo, el mercado descuenta que las conversaciones continuarán más allá de esta semana, con las mismas líneas divisorias de la pesca y la igualdad de condiciones como los principales obstáculos para el progreso.

Ahora parece probable que la fecha límite para las conversaciones se extienda aún más, hasta el 10 de diciembre. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha empezado un confinamiento tras confirmarse el positivo por coronavirus de un diputado con el que mantuvo un contacto estrecho. Johnson, que ya pasó el coronavirus en abril, no muestra síntomas por el momento, pero cumplirá los diez días preceptivos de confinamiento.

Además, la lucha por las vacunas continúa. Después de los anuncios del 90% de eficacia de la de Pfizer y el 92% de la candidata rusa, ahora Moderna sube la apuesta. La farmacéutica estadounidense ha asegurado este lunes que su vacuna contra el Covid tiene una eficacia del 94,5%.

En el plano macroeconómico es también noticia la prima de riesgo española. Ha bajado hasta los 65 puntos básicos, un nivel que no se veía desde mediados de febrero. El diferencial es optimista pese a que este lunes se ha conocido que Hungría y Polonia van a bloquear el fondo de recuperación y el presupuesto de la Unión Europea.

En cuanto al aspecto técnico del Ibex, tras las fuertes subidas de este lunes, el selectivo español está justo en la resistencia de los 8.000 puntos, que es un nivel clave. "Hay que andar con cuidado porque se ha dejado un hueco en la apertura y esto puede significar que se frene en estos niveles", advierte César Nuez, analista de Bolsamanía y responsable de Trader Watch. Si rompiera este nivel, buscaría cubrir el hueco bajista de marzo que tiene en los 8.375 puntos. "Yo creo, sin embargo, que hoy no va a poder con los 8.000 y que puede tener una corrección", advierte Nuez.