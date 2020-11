Johnson ha informado este domingo a las autoridades sanitarias para realizar el rastreo de contactos tras confirmarse el positivo del diputado Lee Anderson, según recoge la BBC.

"Hoy me han notificado desde Pruebas y Rastreo de Sanidad que debo aislarme por haber estado en contacto con una persona que ha dado positivo por Covid-19", ha publicado Johnson en Twitter. "No tengo síntomas, pero sigo las normas y seguiré trabajando desde el Número 10 y liderando la respuesta del Gobierno a la pandemia", ha añadido.

Este confinamiento dificultará su actividad habitual y no podrá asistir a las sesiones de control en el Parlamento, por lo que la Cámara de los Comunes estudia ya fórmulas para mantener la actividad a distancia.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz