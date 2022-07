El plan de la Comisión Europea para reducir el consumo de gas no será tan duro como inicialmente parecía. Inicialmente, la propuesta pretendía recortar de forma generalizada un 15% del consumo de gas natural en los Estados miembros de la Unión Europea y, si bien ese objetivo se mantiene con carácter voluntario, introduce matices que permitirán a cada país adaptarse a su realidad energética.

Lo cierto es que la propuesta encontró desde el primer momento el rechazo de varios países como Portugal, Grecia, Malta o España. Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, aseguró que España no apoyaba la propuesta comunitaria y que no se podía pedir un “sacrificio desproporcionado” a los españoles. “A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético”, sentenció la ministra.

Tras este rechazo, Bruselas ha ido modulando su propuesta inicial con el objetivo de llegar a un acuerdo este martes con los ministros de Energía de cada uno de los Veintisiete. Según fuentes del diario ‘El País’, el acuerdo parece “alcanzable”, aunque el último borrador no satisface a ciertos Estados.

Entre los principales cambios que ha realizado el Ejecutivo comunitario, quizá el más destacado es que la reducción del 15% ya no será lineal para todos los países de la UE. La introducción de diversas excepciones en el reglamento, señalan estas fuentes, permitirían a cada país adaptarse mejor a la situación de su suministro. Con este paso, la Comisión busca satisfacer a los países más críticos con el plan, como es el caso de España.

Asimismo, todo apunta a que Bruselas no podrá declarar la alerta energética, sino que tendrá que haber una mayoría cualificada de los socios comunitarios para poder lanzar la alarma. La Comisión puede proponer lanzar un plan de ahorro obligatorio, pero tendrá que ser refrendado por los diversos Estados miembros. Además, la alerta energética también podría ser propuesta si cinco países lo consideran oportuno.

La pasada semana, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, anunció esta medida debido al “chantaje” energético de Rusia. “Europa necesita estar preparada”, aseguraba entonces la líder del Ejecutivo comunitario, un día antes de que se restituyera el flujo del gas a través del gasoducto Nord Stream.