El dólar, a la defensiva tras el inicio del proceso de 'impeachment' a Trump

El euro no logra mantenerse por encima de los 1,10 dólares

El dólar ha reaccionado con caídas moderadas durante la pasada madrugada a la noticia de que el Congreso de EEUU iniciará el proceso de ‘impeachment’ contra el presidente Donald Trump. Aunque la incertidumbre que genera el juicio político al republicano no es despreciable, los analistas indican que sólo provocará ruido en el corto plazo, de ahí que la reacción en el mercado de las divisas haya sido poco relevante.

La moneda de EEUU ha cedido contra el euro hasta los 1,10 dólares, desde done se ha recuperado por la persistente debilidad de la divisa europea, acuciada por la galopante crisis económica que se cierne sobre sus países. Los expertos señalan que la reacción no ha sido demasiado exagerada porque el proceso “durará meses”, según Mitsubishi UFJ Trust Bank. “Ha habido cierto movimiento de huída del billete verde, pero se ha recuperado, con todo, no son buenas noticias para el dólar”, explican los analistas de esta entidad.

De hecho, la moneda se recupera contra el yen y el franco suizo, que en la noche del martes dejaron máximos de dos semanas por el movimiento de aversión al riesgo desatado en los mercados. La libra, por su parte, abandona los 1,25 dólares y cede, presionada por lo que pueda pasar en con el Brexit. La Cámara de los Comunes reanuda la actividad este miércoles después de que ayer la Justicia británica considerara "ilegal" el cierre prolongando que había forzado el primer ministro, Boris Johnson.

El curso más probable de los acontecimientos será que el país acabe por pedir una nueva prórroga a la Unión Europea y se convoquen elecciones, por lo que el proceso de divorcio se extenderá hasta inicios de 2020.