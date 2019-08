La UE, lista para analizar un plan "realista" de Johnson sobre la frontera irlandesa

Se trata del principal obstáculo para un acuerdo sobre el Brexit

Los funcionarios de la Unión Europea (UE) están preparados para analizar las propuestas "realistas" del primer ministro británico, Boris Johnson, sobre la frontera de Irlanda, el principal obstáculo para un acuerdo sobre el Brexit, pero son pesimistas sobre las posibilidades de que el Gobierno de Reino Unido proponga ideas viables.

Según informan en The Guardian, el optimismo de Downing Street sobre un aparente cambio en la disposición a negociar de la UE podría verse frustrado. El enviado de Johnson para Europa, David Frost, regresará a Bruselas este miércoles para reunirse con los funcionarios, ya que ambas partes se esfuerzan en evitar un Brexit sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

"Un Brexit sin acuerdo será decisión únicamente de Reino Unido, no de la UE"

Después de la cumbre del G7 y las reuniones con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, en Berlín y París, la UE empieza a tomar más en serio al primer ministro como negociador. La secuencia de reuniones en Berlín, París y Biarritz han introducido una nueva dinámica, según explica al periódico británico un alto funcionario de la UE.

"Si bien no estamos en una situación en la que pensemos que Johnson realmente toma en serio un acuerdo, al menos existe esa posibilidad y eso es un gran cambio". "La aritmética política no ha cambiado, el calendario político no ha cambiado. Pero tenemos que escuchar y tenemos que mirar sus ideas", dice.

El martes por la noche, Johnson habló con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En esta conversación, "Juncker repitió su disposición a trabajar de manera constructiva con el primer ministro Johnson y analizar cualquier propuesta concreta que pueda tener, siempre que sean compatibles con el acuerdo de salida. Un escenario de 'no acuerdo' será decisión solo de Reino Unido, no de la UE".