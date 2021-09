La cita política más relevante del año en la eurozona tiene lugar este domingo, 26 de septiembre. Los alemanes eligen al sustituto de Angela Merkel, una líder indiscutible para el país y para todo el Viejo Continente durante años que ha dejado el listón más que alto a quien ocupe el cargo a partir de ahora.

Bolsamanía lleva meses informándoles sobre este importantísimo evento, sobre favoritos para hacerse con la cancillería, sobre posibles coaliciones y sobre el previsible impacto de lo que suceda en 'la locomotora europea' en los mercados. Aquí tienen las respuestas a las preguntas clave para entender lo que va a pasar y sus repercusiones.

1. ¿Quién se espera que gane las elecciones?

Se anticipa una carrera ajustada entre el partido socialdemócrata SPD y el partido conservador CDU/CSU por convertirse en el más fuerte en el próximo Bundestag. Tras el debate del pasado jueves, la ventaja entre el socialdemócrata Olaf Scholz, actual ministro de Finanzas y favorito, y el candidato de la CDU, Armin Laschet, se ha estrechado. Los últimos sondeos dan al SPD el 25% de los votos, y el 23% a la CDU.

Como ambos partidos principales probablemente se quedarán muy por debajo de un resultado por encima del 30%, necesitarán que al menos otros dos partidos se unan a ellos, siempre y cuando no vuelvan a sumar fuerzas en una gran coalición, algo que particularmente el SPD se negó a hacer de nuevo. "Como esperamos que los Verdes se mantengan en torno al 16% y el partido liberal FDP en torno al 11% de la cuota de votantes, estos dos partidos más pequeños se convertirán en reyes", explica Reto Cueni, economista jefe de Vontobel AM.

Desde la gestora esperan que, tras un periodo de negociación bastante difícil, casi con toda seguridad una coalición de tres partidos gobierne el país. Dan una mayor probabilidad a una coalición 'semáforo' ('Ampelkoalition') del SPD, los Verdes y el liberal FDP o una 'coalición Jamaica' de la CDU/CSU, los Verdes y el FDP, con ventaja actualmente para la primera. Con una probabilidad algo menor, pero todavía sobre la mesa, está también una coalición izquierda-izquierda-verde con el SPD y los Verdes uniendo fuerzas con el partido de izquierdas 'Die Linke'. "Esta coalición de gobierno no incluiría a ninguno de los partidos favorables a las empresas, el FDP o la CDU/CSU, y podría provocar una incertidumbre algo mayor en el mercado", advierte Cueni.

2. ¿Hasta qué punto preocupa que se imponga una coalición de izquierdas?

Al igual que Vontobel, otras expertos también han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que termine gobernado una coalición de izquierdas, pero realmente no es excesiva. Berenberg cree que esto sería "modestamente negativo" y que no causaría un shock en el PIB, aunque sí frenaría el crecimiento a largo plazo.

JP Morgan afirma que, pase lo que pase en Alemania, su visión favorable sobre la renta variable europea "no descarrilará", y recomienda aprovechar posibles caídas en las bolsas por una posible coalición de izquierdas para tomar posiciones en los índices.

"La postura de la coalición de izquierdas sería fuertemente pro-europea y habría un impulso para aumentar el gasto público, lo que tiene un impacto positivo neto para el comercio de la Eurozona", subraya el banco estadounidense.

Reto Cueni reconoce que los mercados se pondrían "un poco nerviosos" ante un pacto de izquierdas, lo que podría provocar una "ligera presión a la baja en el Dax y una moderada presión al alza en los rendimientos de la deuda soberana alemana".

"Por supuesto, un inversor con un fuerte enfoque doméstico, por ejemplo, en el sector inmobiliario, podría verse mucho más afectado, ya que la alianza izquierda-verde-izquierda podría establecer un límite a los alquileres e introducir un salario mínimo más alto. Sin embargo, estos cambios no deberían afectar a la mayoría de las grandes empresas de orientación internacional que cotizan en el Dax. Mientras no haya partidos realmente escépticos con respecto a la UE o al euro en una coalición de gobierno, no esperamos ningún impacto significativo en el euro o en los mercados de divisas en general", explica Cueni. "No debemos olvidar que Alemania cuenta con instituciones sólidas que equilibran bastante bien el poder político. Incluso en el caso de un inesperado giro a la izquierda en el Bundestag alemán, habría un efecto moderador de la cámara alta", añade.

Posibles coaliciones de Gobierno. Fuente: Schroeders.

3. ¿Cómo afectará a los mercados un largo periodo de negociaciones?

Algunos expertos advierten de la "incertidumbre" que se abrirá tras los comicios en medio de las negociaciones para formar las coaliciones, que podrían durar varios meses. Así, recuerdan que se necesitaron 171 días después de las últimas elecciones federales de 2017.

"Sin embargo, tardar más en formar gobierno no sería una razón para rebajar nuestras expectativas económicas para Alemania", afirman los expertos de Berenberg, quienes añaden que ha quedado demostrado en múltiples ocasiones y en diferentes países (entre ellos España) que las administraciones europeas no se paralizan solo porque no haya un nuevo Gobierno.

Vontobel tampoco cree que los mercados se vayan a ver muy afectados por las negociaciones y las elecciones alemanas en general. "Para un inversor global, las elecciones alemanas no supondrán un gran cambio por dos razones: en primer lugar, es prácticamente imposible que un partido euroescéptico forme parte de una coalición de gobierno y, en segundo lugar, lo más probable es que el partido más fuerte de Alemania sea uno de los dos que ya han gobernado el país en los últimos años", remarca.

Por otro lado, espera que la rápida formación de una coalición sea positiva para los mercados financieros, ya que el próximo año Francia acudirá a las urnas, donde Marine LePen, con su partido euroescéptico, podría convertirse en una verdadera amenaza para la estabilidad del euro y de la propia UE. "Sería importante para los mercados ver un liderazgo fuerte y sólido en Alemania antes de que llegue el periodo caliente de las elecciones francesas de abril de 2022", precisa.

4. ¿Cómo podrían cambiar la política alemana y europea?

Hay tres aspectos políticos en los que hay un mayor margen de cambio, según explica Azad Zangana, economista y estratega europeo senior de Schroeders.

Por un lado está la política medioambiental, algo en lo que Merkel ya ha empezado a avanzar. "Dado que los sondeos de opinión muestran que el medio ambiente es la principal preocupación de los votantes -incluso por delante del Covid-19-, éste es el ámbito político en el que vemos más probabilidades de cambio, independientemente de la formación del próximo Gobierno", apunta este experto.

Por otro lado, la política fiscal. El SPD querría que la inversión pública estuviera excluida de las normas fiscales que exigen un presupuesto equitativo. Los Verdes querrían ver más gasto, y aunque el FDP está conforme con que haya más inversión, prefiere ser más conservador y financiarla con el ahorro y los impuestos. Dada la tendencia de las encuestas, parece probable una política fiscal más flexible, según Schroders.

En tercer lugar están las relaciones con Europa. En Alemania, algunos se lamentan de que Merkel no ha sido lo suficientemente receptiva con la Unión Europea (UE), lo que ha obstaculizado los esfuerzos por integrar al país y profundizar en la relación. El SPD parece inclinarse más hacia la visión francesa de la necesidad de una mayor expansión e integración de la UE. El FDP desea que se reforme la UE para hacerla más eficaz, pero sin ceder más poder. En cambio, los Verdes apoyan la eventual federalización de la UE. Los sondeos sugieren que es probable una mayor integración de la UE tras las elecciones. Merkel ha dado recientemente un giro en esta línea con la introducción de préstamos centralizados (aunque para uso de emergencia) y el fondo 'NextGenationEU'.

5. ¿Qué deberes económicos deja Angela Merkel al nuevo Gobierno alemán?

Los deberes del nuevo Gobierno alemán consisten en seleccionar los sectores más importantes para el gasto público y las inversiones, manteniendo a raya la deuda pública y los costes para los hogares y las empresas.

"Esperamos que haya más inversiones en infraestructuras para ponerse al día con la digitalización y lograr una transición ecológica, que pueda ser digerida por las empresas y los hogares", afirman desde Vontobel.

Estos expertos anticipan más desafíos para los fuertes sectores orientados a la exportación en Alemania, que probablemente se enfrentarán a algunos vientos en contra de una globalización prolongada. Los problemas europeos con la salida del Reino Unido de los mercados internos de la UE también tendrán que ser resueltos y aún persisten, añaden.

"La cuestión de cómo se posicionará Alemania frente a la política estadounidense, china y también rusa será importante desde la perspectiva europea e influirá en las futuras dependencias económicas y geopolíticas y, por tanto, afectará a los mercados a medio y largo plazo", concluyen.