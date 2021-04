El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha traído la polémica en el terreno político este lunes. Si en él se daba por hecho un empate entre los partidos de izquierda y derecha, desde varios frentes han avisado de un posible error de cálculo en el reparto de escaños después de que Ciudadanos se quedara sin conseguir ninguno. Algo que, de tenerse en cuenta, daría la mayoría al bloque de izquierdas.

"Hay una incongruencia en la encuesta preelectoral del CIS de Madrid: no puede haber empate entre izquierda y derecha en escaños cuando Ciudadanos se queda fuera del reparto con el 4,4%. El cálculo correcto otorga mayoría a la izquierda, 70 escaños. La derecha se queda con 66".

Es la publicación en Twitter del investigador en el instituto privado de investigación de la opinión pública en España Metroscopia, Paco Camas, que señala que el reparto correcto, de acuerdo a la estimación de voto, sería 58 escaños para el PP, 37 para el PSOE, 21 para Más Madrid, 12 para Unidas Podemos y 8 para Vox. Igual lo destaca otro de sus miembros, Andrés Medina, quien añade que "la proyección de escaños del CIS para la Comunidad de Madrid no está bien. Aunque diéramos la estimación por buena, los escaños no están bien repartidos".

Pero el aviso del instituto de investigación no ha sido el único. Desde el portal Electomanía también creen que los escaños que dan un empate entre derecha e izquierda están mal calculados. Según sus propios porcentajes de votos, la derecha no conseguiría 68 sino 66 escaños, y la izquierda tendría 70.

Desde las formaciones políticas se ha pronunciado al respecto. La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que no puede confiarse "ni muchísimo menos". Ha desvelado que coincide con el CIS en que "por poco se podría perder todo" por lo que "no hay que confiarse ni muchísimo menos porque por ese poco se puede perder la libertad" que hay en Madrid, las políticas educativas o tener al candidato de Podemos, Pablo Iglesias, como vicepresidente de la autonomía. "Lo que está claro es que nos jugamos mucho. No nos podemos relajar y eso es lo único en lo que sí coincido con esa encuesta", ha trasladado.

Por su parte, el portavoz nacional de Ciudadanos y candidato de este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha reconocido que los datos del CIS le "motivan mucho" y que, a su juicio, ponen de manifiesto que "queda mucho partido por jugar".